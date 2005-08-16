ولي الله سيف در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، توان نظام بانكي و قدرت پرداخت قسط را دو مقوله اي مجزا از يكديگر در اعطاي تسهيلات مسكن از سوي بانك هاي كشور ذكر كرد.

وي اين مطلب را در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك هاي كشور توان پرداخت 60 درصد خريد يك مسكن را دارند يا نه، اعلام كرد.

سيف تاكيد كرد: عامل محدود كننده در اعطاي وام مسكن قدرت پرداخت قسط است كه بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد.

مديرعامل بانك ملي ايران خاطرنشان كرد:منابع نظام بانكي هزينه دارد و با توجه به اين هزينه است كه قسط هاي بانكي تعيين مي شود.

وي با تاكيد بر اين كه قسط هاي وام هاي بانكي نبايد طولاني مدت باشد، بيان كرد: وام هاي بانكي 10 تا 15 ساله نيز زمانبندي بسيار طولاني در نظام بانكي دنيا محسوب مي شود.

سيف از دستورالعمل بانك مركزي به بانك هاي كشور درخصوص بررسي طرح پرداخت 60 درصد هزينه خريد يك مسكن اظهار بي اطلاعي كرد.