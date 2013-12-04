راههای مازندران نیازمند تعریض است/ انتقاد از تجاوز به حریم راه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفري عصر چهارشنبه در جلسه مشترک با راه و شهرسازی استان از آمادگي كامل نيروي انتظامي مازندران براي صيانت از حريم راهها خبر داد و اظهار داشت: نيروي انتظامي مازندران با تمام توان اين آمادگي را دارد كه در جهت رفع موانع و مشكلات اجرايي حريم راههاي استان گام برداشته چرا كه نگاه ما به محورهاي ارتباطي استان يك نگاه فرا استاني است.

وی ضمن اشاره به اهميت و جايگاه حياتي راههاي استان در كشور عنوان كرد: راههاي ارتباطي مازندران به دليل گردشگر پذير بودن و نزديكي به پايتخت از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و از راههاي بسيار پر تراكم محسوب مي شوند.

وي صيانت از حريم راهها را به منظور توسعه آتي راه و حفظ سرمايه ملي ، از وظايف ذاتي عموم مردم دانست و خاطرنشان ساخت: زيبا سازي و پاكسازي حريم راهها نياز به يك فرهنگ سازي وسيع در سطح جامعه داشته و همه آحاد مردم بايد نسبت به اين مهم خود را مسئول بدانند.

سيد علي اسد مديركل راه و شهرسازي استان در اين نشست ضمن قدرداني از زحمات ماموران مخلص نيروي انتظامي در عرصه هاي مختلف اجتماعي عنوان كرد : حريم راههاي مازندران به دليل شرايط جغرافيايي و همچنين نزديكي شهرها و روستاها وتقاضاي بي شمار تفكيك اراضي در حاشيه راهها براي مشاغل مرتبط با نياز استفاده كنندگان از جاده ها از اهميت بالايي برخوردار بوده كه اين مهم عاملي شده تا ساخت و سازهايي در اراضي حاشيه راهها بدون مجوز از مراكز ذيربط بصورت غير مجاز صورت پذيرد. وي ضمن اشاره به اين مطلب كه متأسفانه تجاوز به حريم راهها در استان باعث متوقف شدن اكثر پروژه هاي راهداري و راهسازي شده اظهار داشت: حضور تاثيرگذار نيروي انتظامي در كنار راهداران مي تواند نقش مهمي در تخريب و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و همچنين تجاوز به حريم راهها ايفا نمايد. اسد خواستار عزم و ارادة ملي همه مردم علي الخصوص مالكين حاشيه راهها در زمينه پاكسازي حريم راهها شد و اظهار داشت : ساخت و ساز غير مجاز در حريم راهها يعني استقبال از پيامدهاي ناگوار ترافيكي و ناامني شديد در سطح محورها و همينطور محدوديت اراضي براي توسعه و تعريض محورها كه اين مسائل مي تواند در سطح وسيع تر عاملي در جهت ركود توسعه همه جانبه اين استان سرسبز و ولايت مدار باشد.