به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هادی آیت اللهی با اشاره به آخرین وضعیت تیم‎های ملی پایه گفت: تیم‌های ملی پایه تمرینات خود را پیگیری کرده و اردوهای داخلی و خارجی را به خوبی برگزار می‌کنند. تیم فوتبال زیر 14 سال قرار است در تورنمنت هنگ کنگ شرکت کند. تیم زیر 15 سال نیز در صورت تایید و تامین هزینه از سوی کمیته ملی المپیک به تورنمنت بلاروس خواهد رفت. تیم نوجوانان در تورنمنت مالزی-اندونزی شرکت می‌کند. بازی‌های مرحله مقدماتی در اندونزی خواهد بود اما در صورت صعود به فینال به مالزی خواهد رفت. تیم جوانان هم به جام جهانی کوچک در روسیه می رود. در هر حال جلسه ای را هفته آینده با کادرفنی تیم جوانان برگزار خواهیم کرد تا برنامه های این تیم هم بررسی شود.

وی درباره وضعیت تیم امید هم گفت: هفته آینده کمیته فنی و توسعه درباره تعیین سرمربی تیم امید جلسه ای برگزار خواهد کرد و در این باره هم بررسی های لازم انجام خواهد شد و البته ممکن است گزینه هایی مطرح شود اما نامی اعلام نمی شود. باید بگویم که اولویت با مربی خارجی است و در صورتی که کمیته ملی المپیک بتواند هزینه های یک مربی خارجی بزرگ را تامین کند فدراسیون هم اولویتش انتخاب یک سرمربی بزرگ خارجی خواهد بود. در هر حال وقتی سرمربی تیم امید هم خارجی باشد ممکن است دستیارانش را خودش تعیین کند اما ما هم مربیان ایرانی را برای کار کنار سرمربی خارجی به وی پیشنهاد خواهیم داد.

آیت اللهی درباره قرعه کشی جام جهانی که روز جمعه برگزار می شود، گفت: امیدوارم قرعه خوبی نصیب تیم ملی شود. البته من خودم به شخصه دوست دارم که با آلمان همگروه شویم چرا که طراوت و شادابی کنونی تیم ملی به فوتبال آلمان می‌خورد و همانطور که می‌بینید این توانمندی را داریم که مقابل آلمان بازی خوبی انجام دهیم. در حال حاضر تیم ملی بازیکنان جوان و باطراوتی دارد. علیرضا جهانبخش در باشگاهش در هلند می درخشد و البته در تیم ملی هم نمایش بسیار خوبی دارد. سردار آزمون در تیم رابین کازان جزو نفرات اصلی است و به اردوی تیم ملی هم آمده است و می تواند امیدوارکننده باشد. به هر جهت نسل جدیدی به فوتبال ایران اضافه شده که شامل بازیکنان خوب پایه و لژیونرهاست که با نگاه خوب و مثبت کی‌روش به تیم ملی اضافه شده اند. حتی در تیم زیر 22 سال که علیرضا منصوریان سرمربی اش است چند بازیکن خوب داریم که می توانند در کنار امثال قوچان نژاد، داوری، بیت آشور و دژاگه تیم ملی پرقدرتی را راهی جام جهانی کنند. به هر جهت در دو بازی اخیر مقابل تایلند و لبنان تیم ملی طراوت و شادابی خاصی داشت که پس از مدتها دیده شد. تیم ملی بدون بازی دوستانه و اردوهای متعدد به تایلند و لبنان رفت و شش امتیاز گرفت.

آیت اللهی با اشاره به فراخوان علی دوستی مهر سرمربی تیم جوانان برای استعدادیابی بازیکنان رده سنی جوانان در خارج از کشور هم گفت: دوستی مهر یک سرمربی بازیکن ساز است و مطمئنا می داند که باید چکار کند. به نظر من باید تفکر حرفه ای بر فوتبال حاکم شود و ما از ظرفیت های بازیکنان ایرانی الاصل به خوبی استفاده کنیم و آنها را جمع کنیم تا بتوانیم تیم های ملی پرقدرتی بسازیم و راهی مسابقات آسیایی و جهانی کنیم. مطمئن باشید دیگر کشورها هم چنین کارهایی انجام می دهند و ما هم نباید از قافله عقب بیفتیم و در رقابت کم بیاوریم. باید از همه ظرفیت های داخلی و خارجی بازیکنان ایرانی استفاده کنیم. البته این کار باعث می شود تا حس رقابت در بین بازیکنان ایرانی هم از بین نرود و آنها هم بدانند که اگر خوب عمل نکنند کسانی هستند که جایشان را بگیرند. به نظرم این کار انگیزه بازیکنان داخل ایران را بالا می برد و باعث بهبود کیفیت تیم های ملی می شود.