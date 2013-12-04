۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۴

صادقی در پاسخ به مهر:

تغییر مدیران فارس باید با آرامش همراه باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر مدیران در استان فارس باید با آرامش همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام صادقی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تغییر مدیران کل در استان فارس تاکید کرد: تغییر مدیران باید با درک و فهم همراه باشد.

وی تصریح کرد: قرار نیست که جابجایی مدیران با عجله و بدون شناخت از وضعیت انجام شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فردی که قرار است به عنوان یک مدیر جایگزین نفر قبلی شود باید خصوصیت های بیشتر از مدیر سابق داشته باشد.

ضرغام صادقی تصریح کرد: برای تغییر مدیریت در استان فارس باید توجه داشت که مدیر جدید فردی توانمند تر و اثر گذارتر از نفر قبلی باشد.

وی یادآور شد: انجام تغییرات بدون مطالعه و برنامه ریزی صحیح نیست که خوشبختانه استاندار فارس در این خصوص توجه خاصی در بحث تغییر مدیران دارد.

