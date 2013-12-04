توجه به کیفیت اولویت نخست در ساخت و سازهای لرستان/ آموزش مهندسان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان اظهار داشت: یکی از دغدغه هایی که همواره در این زمینه داشته ام استفاده از ظرفیت نظام مهندسی در راستای بهبود ساخت و سازهای شهری و افزایش عمر مفید ساختمانها در استان بوده است.

وی تصریح کرد: در این زمینه باید به گونه ای عمل شود که عمر مفید ساختمان ها به اندازه ای باشد که این سرمایه های ملی محفوظ مانده و در برابر زمان و حوادث طبیعی کمترین آسیب و خسارت را ببیند.

ساخت و سازها در لرستان نظام مند و قانونمند شود

معاون امور عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد: این در حالیست که به نظر می رسد عمر مفید ساختمانها در کشورمان زیر 50 سال و در برخی موارد حتی کمتر از 30 سال بوده که این امر ناشی از آن است که در احداث این ساختمانها به خوبی عمل نشده است.

کیان پور با تاکید بر ضرورت توجه به طراحی، نظارت و اجرا در ساخت و سازها بیان کرد: در این راستا باید از توان فنی و کارشناسی مهندسان بیش از پیش استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه برای کیفیت بخشی به ساخت و سازها و افزایش عمر مفید ساختمانها باید از همه ظرفیت فعالان در صنعت ساختمان استفاده شود، عنوان کرد: امیدواریم در طول برنامه 5 ساله ساخت و سازهایی که در استان صورت می گیرد نظام مند و قانونمند شود.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: در این راستا باید در همه فرآیند ساخت و ساز از طراحی گرفته تا نظارت و اجرا همه مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان و اصول فنی رعایت شود.

توجه به کیفیت اولویت نخست در ساخت و سازها

کیان پور اولویت نخست در ساخت و سازهای موجود در استان را توجه به کیفیت دانست و بیان داشت: وقتی می توانیم بهترین دستاورد را در حوزه صنعت ساختمان داشته باشیم که روی کیفیت توجه و تاکید بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به عضویت نزدیک به شش هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان گفت: باید از این ظرفیت در راستای کیفیت بخشی به ساخت و سازهای استان استفاده کنیم.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان عنوان کرد: در صورت بهره مندی درست از فرصت ها و حرکت در مسیر استفاده صحیح از ظرفیت های موجود در صنعت ساختمان می توان شاهد ایجاد شش هزار شغل در این حوزه بود.

هیچ ساختمانی نباید بدون نظارت نظام مهندسی ساختمان اجرایی شود

کیان پور با تاکید بر اینکه نباید هیچ ساختمانی در استان بدون نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان طراحی و اجرایی شود، افزود: باید در فرآیند همه ساخت و سازهای صورت گرفته در استان نظام مهندسی حضور داشته باشد.

وی همچنین بر تشکیل مستمر کمیته چهارنفره متشکل از معاونت عمرانی، نظام مهندسی ساختمان، راه و شهرسازی و شهردار مرکز استان تاکید کرد و گفت: برگزاری مستمر این جلسات به صورت ماهانه به بهبود عملکرد در این بخش و تقویت فعالیتهای صورت گرفته در حوزه مهندسی استان کمک می کند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مهندسان در رشته های هفت گانه سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: همچنین نظام فنی کاردانهای ساختمان باید در راستای بهبود روند کار در کنار مهندسان شاغل قرار گیرند.

کیان پور با تاکید بر اینکه باید تدبیری اندیشیده شود که مهندسان غیرفعال و کاردانهای ساختمان در حوزه اجرا وارد شوند، افزود: در این راستا در کنار هر مهندس ساختمان یک کاردان به عنوان مجری تمام وقت قرار گیرد تا این فرد که زیر نظر مجری ذی صلاح کار می کند مسائل و موارد فنی را در طول کار عملیاتی کند.

وی تصریح کرد: این کار علاوه بر افزایش کیفیت ساخت و سازها در استان می تواند زمینه ساز فعالیت کاردانها را نیز فراهم کند.

هیچ مهندسی حق ندارد بیش از ظرفیت خود کار کند

معاون امور عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد روند توزیع سهمیه کار مهندسان ساختمان در استان یادآور شد: آنچه که همواره در این بخش مورد انتقاد قرار می گیرد ناشی از سنتی بودن روشها است که اگر مهندسان بر فعالیت های صورت گرفته اشراف کامل داشته باشند مشکلات به حداقل ممکن می رسد.

کیان پور با تاکید بر اینکه اطلاعات توزیع سهمیه ها در این بخش باید در اختیار همه مهندسان قرار گیرد، عنوان کرد: همچنین باید در نرم افزار توزیع کار به گونه ای تدبیر شود که کارهای ارجاعی به صورت عادلانه بین مهندسان توزیع شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مهندسی حق ندارد بیش از ظرفیت خود کار کند، افزود: همچنین باید رابطه مالی بین مهندس و مالک به طور کامل قطع شود.

کیان پور با تاکید بر ضرورت توجه به رفاهیات مهندسان عنوان کرد: در این راستا می توان حساب بانکی سازمان نظام مهندسی را در بانکی متمرکز کرد که تسهیلات بهتری در اختیار مهندسان قرار می دهد.

ضرورت برگزاری تورهای آموزشی داخلی و خارجی

معاون امور عمرانی استاندار لرستان خواستار برگزاری تورهای آموزشی داخلی و خارجی به منظور ارتقا توانمندی مهندسان لرستانی و استفاده از تجربیات استانها و کشورهای مختلف شد و بیان داشت: در این زمینه باید جهانی فکر و منطقه ای عمل کنیم.

کیان پور بر ضرورت توجه به آموزش مهندسان ساختمان تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا می توان از ظرفیت آموزشی پروژه های بزرگی که در کشور اجرا شده است استفاده کنیم.

وی با یادآوری اینکه باید آموزش مهندسان جدی گرفته شود، افزود: در این راستا پیشنهاد می شود دوره های آموزشی در رابطه با گودبرداری، سازه های نوین، مباحث مقررات ملی ساختمان، حقوق شهروندی، مبانی حقوقی قراردادها و ... در دستور کار قرار گیرد و از افراد باتجربه برای تدریس در این کلاسها استفاده شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به قرارگیری برخی مناطق لرستان در منطقه زلزله خیزی بالا عنوان کرد: با این تفاسیر باید در ساخت و سازها به گونه ای عمل کنیم که ضمن حفظ جان انسانها، میزان خسارات مالی نیز به حداقل برسد.

کیان پور بر ضرورت برخورد با مهندسان متخلف در راستای ارتقا اخلاق و تعهد کاری و حرفه ای تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا لازم است که شورای انتظامی در نظام مهندسی لرستان فعال تر از گذشته عمل کند.