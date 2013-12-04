۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

در یاسوج/

نمايشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان مراكز استثنايي كهگيلويه وبويراحمد برپا شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: نمايشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان مراكز آموزش وپرورش استثنايي كهگيلويه وبويراحمد در یاسوج برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه عصر چهارشنبه با حضور مديركل آموزش وپرورش استان، فرماندار بويراحمد، مديرآموزش و پرورش استثنايي و جمعي ازمسئولان آموزش وپرورش استان افتتاح شد.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه شکوفایی استعدادها و توانمندیهای دانش آموزان است.

هادی زارع پور افزود: برپایی این نمایشگاه و مشارکت دانش آموزان در خلق آثار هنری به پیشرفت تحصیلی آنان کمک زیادی خواهد کرد.

وی بیان کرد: این دانش آموزان از استعداد زیادی در زمینه های هنری برخوردارند و نمایش  آثار خلق شده توسط دانش آموزان اعتماد به نفس و روحیه تلاش و پشتکار را در آنها تقویت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان در زمينه هاي بافتني، خياطي، نقاشي و كارباچوب و فلز به نمايش گذاشته شده است.

