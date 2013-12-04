نمايشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان مراكز استثنايي كهگيلويه وبويراحمد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه عصر چهارشنبه با حضور مديركل آموزش وپرورش استان، فرماندار بويراحمد، مديرآموزش و پرورش استثنايي و جمعي ازمسئولان آموزش وپرورش استان افتتاح شد.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه شکوفایی استعدادها و توانمندیهای دانش آموزان است.

هادی زارع پور افزود: برپایی این نمایشگاه و مشارکت دانش آموزان در خلق آثار هنری به پیشرفت تحصیلی آنان کمک زیادی خواهد کرد.

وی بیان کرد: این دانش آموزان از استعداد زیادی در زمینه های هنری برخوردارند و نمایش آثار خلق شده توسط دانش آموزان اعتماد به نفس و روحیه تلاش و پشتکار را در آنها تقویت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان در زمينه هاي بافتني، خياطي، نقاشي و كارباچوب و فلز به نمايش گذاشته شده است.