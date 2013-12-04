کبدی گرگان به جنگ رقبای لیگ برتری می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب هیات کبدی گرگان به نمایندگی از استان گلستان جهت حضور در این مسابقات به تویسرکان اعزام شده و در گروه دوم با تیم های هیات کبدی مازندران، موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج کرمانشاه، هیات کبدی سیستان و بلوچستان و مجتمع توریستی غار علیصدر کبودرآهنگ قرار گرفته است.

رضا کمالی مقدم، میثم عباسی، جواد موسوی، رضا عابدین پور، علی مازندرانی، محمود کمالی، محمد سیامک رضا قلی، هادی اشترک، محسن مقصودلو، علی رایجی، هادی سلیمی و علی مازندرانی اعضای تیم گرگان در این مسابقات هستند که به سرمربیگری غلامرضا مازندرانی و سرپرستی ابوالقاسم سالاری با حریفان خود جدال خواهند کرد.

تیم کبدی گرگان عصر چهارشنبه اولین دیدار خود را مقابل تیم ثامن الحجج کرمانشاه انجام خواهد داد. شاگردان «مازندرانی» ساعت 10 صبح پنجشنبه به مصاف تیم غار علیصدر می روند و ساعت 19 نیز با مازندران دیدار می کنند.

نمایندگان کبدی گلستان صبح جمعه در آخرین بازی خود مقابل تیم پرقدرت سیستان و بلوچستان می روند که از حساسیت بالایی نیز برخوردار است.

در خاتمه این رقابت ها، دو تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی هشتمین دوره لیگ برتررا کسب خواهند کرد .



