المپیک گنبد میزبان تیم والیبال شهرداری زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های هفته ششم لیگ برتر والیبال چهارشنبه علاوه بر گنبدکاووس، در شهرهای تهران، مشهد، ارومیه، آمل و ورامین انجام می شود که در تالار المپیک گنبد تیم های بازرگانی جواهری این شهر با هدایت «بای محمد دوجی» رودرروی «شهرداری زاهدان» قرار می گیرد که توسط «حمید موحدی» هدایت می شوند.

این بازی عصر چهارشنبه در شرایطی برگزار خواهد شد که زاهدانی ها از چهار بازی خود، تنها یک پیروزی و سه شکست دارند. در مقابل گنبدیها که لیگ امسال را توفانی آغاز کرده اند با 8 امتیاز و در اختیار داشتن جایگاه چهارم جدول به یک پیروزی خانگی دیگر می اندیشند.

هواداران والیبال گنبد که با نتایج مطلوب تیم محبوب شهرشان سر ذوق آمده اند امروز با حضور خود در تالار المپیک و حمایت از جواهری، کار را برای «موحدی» و شاگردانش سخت خواهند کرد.

این دیدار با نظارت «حمید حق بین» انجام خواهد شد و «ابراهیم فیروزی» به عنوان داور اول و «وحید پورکاشیان» داور دوم آن را قضاوت می کنند.

در جدول رده بندی این مسابقات تا پایان هفته چهارم، متین ورامین با 10 امتیاز صدرنشین است و تیم های باریج اسانس کاشان با 9 و پیکان تهران با 8 امتیاز در مکان های دوم و سوم و قبل از جواهری گنبد قرار دارند.

