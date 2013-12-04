  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۷

آغاز لیگ برتر پس از 38 روز وقفه؛

المپیک گنبد میزبان تیم والیبال شهرداری زاهدان

المپیک گنبد میزبان تیم والیبال شهرداری زاهدان

گرگان ـ خبرگزاری مهر: مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های ایران بعد 38 روز وقفه به دلیل حضور تیم ملی والیبال در مسابقات جام قهرمانان قاره ها از روز چهارشنبه با برگزاری 6 دیدار در هفته ششم پیگیری می شود که در یکی از این دیدارها، نماینده والیبال گلستان میزبان شهرداری زاهدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های هفته ششم لیگ برتر والیبال چهارشنبه علاوه بر گنبدکاووس، در شهرهای تهران، مشهد، ارومیه، آمل و ورامین انجام می شود که در تالار المپیک گنبد تیم های بازرگانی جواهری این شهر با هدایت «بای محمد دوجی» رودرروی «شهرداری زاهدان» قرار می گیرد که  توسط «حمید موحدی» هدایت می شوند.

این بازی عصر چهارشنبه در شرایطی برگزار خواهد شد که زاهدانی ها از چهار بازی خود، تنها یک پیروزی و سه شکست دارند. در مقابل گنبدیها که لیگ امسال را توفانی آغاز کرده اند با 8 امتیاز و در اختیار داشتن جایگاه چهارم جدول به یک پیروزی خانگی دیگر می اندیشند.

هواداران والیبال گنبد که با نتایج مطلوب تیم محبوب شهرشان سر ذوق آمده اند امروز با حضور خود در تالار المپیک و حمایت از جواهری، کار را برای «موحدی» و شاگردانش سخت خواهند کرد.

این دیدار با نظارت «حمید حق بین» انجام خواهد شد و «ابراهیم فیروزی» به عنوان داور اول و «وحید پورکاشیان» داور دوم آن را قضاوت می کنند.

در جدول رده بندی این مسابقات تا پایان هفته چهارم، متین ورامین با 10 امتیاز صدرنشین است و تیم های باریج اسانس کاشان با 9 و پیکان تهران با 8 امتیاز در مکان های دوم و سوم و قبل از جواهری گنبد قرار دارند.
 

کد مطلب 2189066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها