مردمی بودن و صداقت دو صبغه لازم برای مدیران در نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حافظ ثابت عصر چهارشنبه در جمع مدیران فرهنگی ادارات استان در گلزار شهدای یاسوج افزود: راه و رسم مدیریت و مدیر بودن درنظام جمهوری اسلامی را باید از حضرت علی (ع) یاد بگیریم که هر کلمه از حرفهایش و هر قدمی در رفتارش الگویی جاودان برای پیروانش است.
وی بیان کرد: غرور و کبر دشمن روح انسان است و وقتی دنیاطلبی بر روح معنویتخواهی غلبه کند شاهد برخی درگیریها و تنشها بین افراد مختلف در یک جامعه هستیم.
ثابت اظهار داشت: یک مدیر در هر سطح و منصبی که باشد اگر روح معنویت داشته باشد با مردم و زیردستانش آنگونه رفتار میکند که امام اول شیعیان رفتار کرده است.
وی افزود: غرور و تکبر دو آفت مدیریتی است که همه مسئولین چه نظامی و چه اداریباید از آن اجتناب کنند و در دام آن نیفتند.
حجت الاسلام ثابت تاکید کرد: : مدیران باید رفتار انسانی و الهی با زیردستان خود را رعایت کنند و در این زمینه برای اصلاح جامعه اهتمام ورزند.
