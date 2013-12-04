طرح آبرساني به شهر گرگان تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، كمبود آب شرب شهر گرگان از سال هاي گذشته يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولان استاني به ويژه شركت آب منطقه اي گلستان بود و اين مساله در جلسات مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.



مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان عصر چهارشنبه در گرگان در اين رابطه گفت: براساس مطالعات انجام شده، طرح آبرساني به شهر گرگان در قالب سه طرح كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت (25 ساله از 1395 تا 1420) تدوين شده است.



ايرج حيدريان افزود: در طرح كوتاه مدت به صورت فوري، تامين و انتقال آب شرب به ميزان 600 ليتر بر ثانيه از محورهاي سياهتلو 150 ليتر، والش آباد 200 ليتر، فاضل آباد 200 ليتر و شصت كلاته 50 ليتر بر ثانيه صورت مي گيرد.



وي خاطرنشان كرد: در طرح فوري و اضطراري، حفر و تجهيز 73 حلقه چاه آب، 185 كيلومتر خطوط جمع آوري و انتقال و نيز ساخت 112 هزار مترمكعب مخزن در دستوركار قرار گرفت كه تا كنون 64 حلقه چاه آب حفر و 56 حلقه نيز تجهيز شدند.



151 كيلومتر خطوط جمع آوري و انتقال آب اجرا شد



مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان تصريح كرد: تاكنون 153 كيلومتر لوله براي اجراي خطوط جمع آوري و انتقال خريداري شد كه 151 كيلومتر آن اجرا شده است.



حيدريان اظهار داشت: تا كنون ساخت 47 هزار متر مكعب مخزن ذخيره آب به اتمام رسيده و در حال بهره برداري است و 22 هزار متر مكعب ديگر در حال ساخت مي باشد.



وي با بيان اينكه نياز آبي گرگان در سال 1392، يك هزار و 590 ليتر بر ثانيه در نقطه پيك مصرف است، خاطرنشان كرد: با بهره برداري از تاسيسات ايجاد شده در شهر گرگان، محور سياهتلو، شصت كلاته و والش آباد يك هزار و 300 ليتر بر ثانيه آن تامين شده است.



كمبود منابع مالي مهمترين مشكل طرح آبرساني گرگان از فاضل آباد است



مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان تاكيد كرد: كمبود حدود 290 ليتر بر ثانيه آب مورد نياز گرگان براساس برنامه ريزي هاي انجام شده و اجراي تاسيسات محور فاضل آباد تامين خواهد شد.



حيدريان مهمترين مشكل اجراي طرح آبرساني به گرگان از فاضل آباد را كمبود منابع مالي ذكر كرد و گفت: در صورت تامين اعتبار لازم، فاز اول محور فاضل آباد پاييز امسال و فاز دوم آن تا پايان سالجاري و ساير مراحل كار تا پايان شهريور ماه 1393 به بهره برداري مي رسد.



به گفته وي، تا پايان سال 1391 مبلغ 468 میلیارد و 684 میلیون ريال از محل اعتبارات عمراني و 195 میلیارد و 466 میلیون ريال از محل اوراق مشاركت براي طرح فوق هزینه شده است.



طرح آبرساني گرگان از فاضل آباد در سال 1392، 230 ميليارد ريال اعتبار دارد



مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان منابع مالي لازم براي اجراي طرح آبرساني گرگان از فاضل آباد در سال 1392 را 230 ميليارد ريال اعلام كرد و تصريح كرد: از مجموع اين اعتبارات، 150 ميليارد ريال از محل اعتبارات عمراني و 80 ميليارد ريال از محل اوراق مشاركت به این طرح اختصاص داده شد.



حيدريان ميزان اعتبار لازم براي اجراي اين پروژه در سال هاي بعد را 190 ميليارد ريال در صورت تخصیص صد در صد اعتبار سالجاری عنوان و خاطرنشان كرد: با نوجه به اينكه در آينده طرح هاي آبرساني به مجتمع هاي آبرساني تبديل خواهند شد و بخش عمده آب شرب شهر گرگان نيز از آب هاي سطحي تامين مي شود، لذا آبرساني به شهر فاضل آباد از طريق تاسيسات آبرساني به گرگان كه در فاضل آباد نصب و اجرا شده اند صورت مي گيرد.



وي با بيان اينكه اكثر پروژه ها با مشكلات اجتماعي مواجه هستند، يكي از اين مشكلات را قرار گرفتن زمين هاي كشاورزي در مسير اجراي اين پروژه ها عنوان و تصريح كرد: ما در تلاش هستیم تا میزان مشارکت مردم را در اجرای این پروژه ها افزایش دهیم.



مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان اضافه كرد: طرح هايي هم كه در داخل شهرها اجرا مي شوند به دليل برخي محدوديت هاي قانوني، شهرداري مانع اجراي پروژه ها مي شود.



در طرح ميان مدت خرید شش هکتار زمین در «گرمابدشت» براي احداث تصفیه‏خانه در دستورکار قرار دارد.



مدیر طرح های آبرسانی به شهرهای استان گلستان با اشاره به طرح میان‏مدت این پروژه اظهار داشت: در این طرح برای جمع‏آوری آب‏های سطحی از رودخانه «محمدآباد فاضل‏آباد»، «هشن»، «قرن‏آباد» و «جعفرآباد» گرگان که به سد «نومل» گرگان سرریز می‏شوند خرید شش هکتار زمین در «گرمابدشت» به منظور احداث تصفیه‏خانه در دستورکار قرار دارد.



حسین جمشیدی اضافه کرد: در طرح درازمدت برای تامین آب گرگان، آب استان‏های همجوار به این شهرستان منتقل خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: طرح فوری و اضطراری سال 1385 آغاز شد و قرار بود دهه فجر سال 1391 پایان یابد، اما به دلیل مشکلات مالی و اجتماعی تا کنون به طول انجامید.

«فاضل‏ آباد» هم آبرسانی می‏شود



مدیر طرح های آبرسانی به شهرهای استان گلستان با بیان اینکه این پروژه فقط برای آبرسانی به گرگان تعریف شده است، گفت: ازآنجاییکه در آینده طرح‏های آبرسانی به مجتمع‏های آبرسانی تبدیل می‏شوند در این طرح به «فاضل‏آباد» هم آبرسانی می‏شود.



جمشیدی خاطرنشان کرد: در طرح اضطراری تامین آب شرب گرگان تامین 600 لیتر در ثانيه آب پیش ‏بینی شد که به دلیل مشکلات اجتماعی و برخی مشکلات دیگر حداکثر 450 لیتر آن تامین می‏شود.



سرناظر «پروژه آبرسانی گرگان از فاضل‏آباد» از شرکت مشاور «خزر آب» در این رابطه گفت: این پروژه در قالب سه طرح اضطراری، میان مدت و بلند مدت به اجرا درمی‏ آید.



مهندس غلامرضا عاطفی ‏نژاد با بیان اینکه طرح اضطراری شامل سه فاز است، افزود: فاز اول حفر هشت حلقه چاه آب در روستای «سیاه‏تلو» گرگان بود که با بهره‏برداری از آن آب به مخزن «خرگوش تپه» گرگان منتقل می‏شود.



وی خاطرنشان کرد: در فاز دوم 12 حلقه چاه آب در روستاهای «مرزنکلاته» و «قرق» گرگان و «والش آباد» حفر شد که آب این چاه‏ها در مخازن روستای «والش‏آباد» گرگان جمع و از آنجا به مخزن «گرمابدشت» این شهرستان پمپ می‏شوند.