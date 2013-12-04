استخدام نیروی انسانی در شهرداریهای کهگیلویه بدون برگزاری آزمون ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر چهارشنبه در در آئین تودیع و معارفه شهردار قدیم و جدید قلعه ریسی افزود: هر استخدامی در این حوزه باید کاملا قانونی بوده و مطابق مقررات عمل شود.

وی تاکید کرد: مدیران این شهرستان در هر سمتی موظف به رعایت کامل قوانین در همه حوزه ها بوده و باید ولایتمداری، عدالت محوری، مردم داری و قانون مداری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

عزیزی تدوین طرح جامع این شهر و بهره گیری از درآمدهای بخش به ویژه در زمینه گردشگری را از مهمترین برنامه های در دست اجرای این شهرداری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این شهرداری ۴۰۰ میلیون ریال بدهی دارد، تصریح کرد: امیدواریم شهرداری دیشموک برای پرداخت این بدهی به این شهرداری کمک کند.

مدیرکل دفتر شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: فراهم کردن زیرساختهای درآمدهای پایدار نقش مهمی در توسعه شهرهای استان خواهد داشت.

عبدالکریم عزیزی افزود: توسعه امکانات رفاهی و خدماتی قلعه رئیسی باید اولویت اصلی این شهرداری و شورای شهر قرار گیرد.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده مشکلات این بخش پیگیری شده و به ترتیب اولویت برطرف خواهد شد.

در پایان این مراسم صابر پیکری بعنوان شهردار جدید قلعه رئیسی منصوب شد.