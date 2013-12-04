۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۳

جمادی عنوان کرد:

سرعت و حتمیت سرلوحه بررسی پرونده های وارده به نهادهای انتظامی و قضایی است

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرعت، دقت و حتمیت سرلوحه پرونده های وارده به نهادهای انتظامی و قضایی است و با شناسایی نقاط آلوده باید سعی کنیم ریشه های جرم را بخشکانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی عصر چهارشنبه در جلسه پانزدهمین همایش کلانتریها و پاسگاههای انتظامی استان افزود: امنیت پایدار مرهون تلاشهای نیروی انتظامی و توجه دقیق به مقوله عدالت از سوی دستگاه قضایی است.

وی بیان داشت: دقت نظر و تعقیب موضوعات حقوقی و کیفری باید از تشکیل پرونده تا صدور حکم، رعایت شود.

جمادی با بیان اینکه نیروی انتظامی باعث قوت قلب در جامعه است، اظهار داشت: عملکرد مثبت یا منفی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هر کدام بر دیگری تأثیر دارد و ایجاد امنیت، اجرای عدالت و برقراری نظم اجتماعی وظیفه مشترک هر دو دستگاه است.

رئیس شورای قضایی استان هماهنگی بیشتر و مؤثرتر هر دو دستگاه را حیاتی دانست و گفت: رسیدگی کیفی تر به پرونده ها ضروری است و اگر پرونده در مرحله اول رسیدگیهای انتظامی و قضایی درست و قانونی انجام شود، عدالت قضایی در مراحل دیگر برقرار می شود.

جمادی تصریح کرد: ارگانهای انتظامی پرونده ها را تا مراحل نهایی پیگیری کنند و ارتباط قاضی با نیروی انتظامی حفظ شود.

 

