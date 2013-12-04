یک مدافع و یک هافبک به راه آهن سورینت پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه آهن سورینت، علی غلام، هافبک دفاعی تیم فوتبال سورینت که به دلیل مصدومیت از فهرست تیم کنار گذاشته شده بود و نیم فصل نخست لیگ سیزدهم را از دست داده بود، پس از درمان مصدومیتش و حضور در تمرینات تیم, عصر چهارشنبه با حضور در دفتر مدیرعامل باشگاه سورینت، قرار داد جدیدی را با باشگاه سورینت بست تا در نیم فصل دوم جزو فهرست شاگردان ابراهیم زاده قرار بگیرد. قرارداد جدید این بازیکن با باشگاه سورینت به مدت یک و نیم فصل است.

خبر دیگر از نقل و انتقالات باشگاه سورینت اینکه با نظر کادر فنی تیم فوتبال سورینت، آرمان قاسمی، مدافع تیم فوتبال گیتی پسند با عقد قراردادی تا پایان رقابتهای لیگ سیزدهم به تیم فوتبال سورینت پیوست. این مدافع 24 ساله سابقه بازی در تیم های شهرداری اراک، نیروی زمینی، گهر درود، پیکان و گیتی پسند را دارد.