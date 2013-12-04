ادامه درگیری ارتش و گروههای مسلح در کرکوک/افزایش تلفات به 65 کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع امنیتی وابسته به پلیس استان کرکوک اعلام کرد: درگیری ها میان نیروهای امنیتی و گروههای مسلحی که در داخل ساختمان تجاری مقابل اداره اطلاعات در کرکوک نفوذ کرده اند، ادامه دارد.

این منبع از افزایش تلفات انفجار خودرو بمبگذاری شده ضد مرکز اطلاعاتی کرکوک به65 کشته و زخمی خبر داد.

منابع وابسته به اداره اطلاعات کرکوک سقوط مرکزاطلاعات کرکوک به دست افراد مسلح را تکذیب کرد.

منابع عراقی از به گروگان گرفتن تعدادی از سوی افراد مسلح در این منطقه خبر دادند.