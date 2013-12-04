80 میلیارد ریال برای اجرای طرح فاضلاب شهر گچساران هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت اله ویسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای تکمیل شدن این طرح که از سال 81 آغاز شده 250 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی بیان داشت: برای هر نفر بطور شبانه روزی متوسط سرانه فاضلاب در انتهای دوره طرح برای شهر و مجموعه شرکت نفت به ترتیب 160 و 350 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شده است.

ویسی دبی متوسط فاضلاب را 236لیتر بر ثانیه ودبی حداکثر این طرح را 600 لیتر در ثانیه عنوان کرد.

مدیر امور آبفای گچساران یادآور شد: در صورت تکمیل شدن و بهره برداری از این طرح 110 هزار نفر از جمعیت شهر دوگنبدان از خدمات سیستم بهداشتی فاضلاب بهره مند می شوند.

ویسی همچنین با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب این شهر در دو مدول اجرا خواهد شد، افزود: برای تصفیه خانه فاضلاب شهر دوگنبدان خط انتقالی به طول هفت کیلومتر و شبکه های اصلی به طول 21 کیلومتر و شبکه های فرعی به طول 83 کیلومتر طراحی شده است.

وی کمبود اعتبارات را علت کندی پیشرفت این پروژه عنوان کرد و گفت: تاکنون تنها بخشی از تصفیه خانه و خط انتقال اصلی و 13 کیلومتر از شبکه اصلی و هفت کیلومتر شبکه فرعی اجرایی شده است.