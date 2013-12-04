اتحاد علماي شيعه و سني از رخنه وهابيون در دل مسلمانان جلوگيري می کند

به گزارش خبر نگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ائمه جمعه و جماعات شهرستان قشم که در سالن فرمانداري اين شهرستان برگزار شد، عنوان کرد: بیداری اسلامي و حفظ افكار مذهبي توسط علماي ديني شكل مي گيرد.

وي افزود: نقش علمای فرهیخته ما در طول دوران تاریخ پرفراز و نشیب اسلام تبیین فرهنگ انسان ساز اسلام است.

آيت الله نعيم آبادي با تاکید بر اینکه اگر ما ملت واحده و دور از هیاهوهای سیاسی و جناحی باشیم و در راستای منویات مقام معظم رهبری قدم برداریم، خیلی سریع به اهداف بلند نظام دست می یابیم، افزود: وحدت و یکپارچگی ملت، آمریکا و حتی تمام جهان را مقابل ایران به زانو در می آورد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه بيان داشت: دشمنان نمی تواند به وحدت شیعه وسنی در ایران خدشه وارد کند، مگر اینکه عملکرد خود ما باعث وارد شدن خدشه به این وحدت شود.

وي تاكيد كرد: روحانیت اهل سنت و اهل تشیع وظیفه ای سنگین برای حفظ این وحدت در اين شهرستان دارند و باید بسیار هوشیار و مراقب باشند.

به گفته وی طرح هرموضوع اختلاف برانگیز از سوی هرکس می تواند فضای وحدت و دوستی شیعه وسنی را در جامعه تحت تاثیر قرار دهد که نتیجه آن سود بردن دشمن و زیان دیدن مسلمان هاست.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان بابيان اين كه دشمنان بدنبال اختلاف در بين مسلمانان هستند، افزود: علما حافظ مرزهاي مذهبي و فكري ايران هستند.

آيت الله نعيم آبادي به نقش وهابيت در ايجاد اختلاف قومي و مذهبي اشاره كرد و گفت: هدف اصلي وهابيون اختلاف بين شيعه و سني و اختلاف هاي قومي در ايران است.

وي بيان كرد: با همكاري و اتحاد علماي شيعه و سني از رخنه وهابيون در دل مسلمانان جلو گيري مي شود.