تیم والیبال میزان از سد آلومینیوم گذشت/ شاگردان قوچان نژاد در حد انتظار نبودند

به گزراش خبرنگار مهر، تیم والیبال میزان خراسان عصر چهارشنبه که در هفته ششم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور میزبان شاگردان ناصر شهنازی بودند موفق شدند در یک بازی سخت تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان را با نتیجه سه بر دو شکست دهند.

تیم میزان در این مسابقه که در سالن مهران مشهد برگزار شد موفق شد در ست های دو چهارم و پنجم و با نتیجه 25- 22، 25 15 و 15 – 12 میهمانش را شکست دهد.

شاگردان جبار قوچان نژاد در این مسابقه آنگونه که باید در حد انتظار ظاهر نشدند تا کار به ست پنجم کشیده شده و پس از یک بازی سخت در برابر حریفی که با مربی تیم ملی به مشهد آمده بود غلبه کنند و نشان دهند که اگر بخواهند می توانند پیروز میدان باشند.

جبار قوچان نژاد در پایان این بازی گفت: با توجه به برگزاری مسابقات ملی و عدم حضور بازیکنان ملی پوشمان و دور بودن از شرایط مسابقه سعی کردیم تا با استفاده از همه توان تیم مان پیروز مسابقه باشیم.

وی افزود: تیم آلومینیوم نیز با اضافه کردن مربی خوبی مانند ناصر شهنازی و استفاده از بازیکنان سطح بالا تیم دست و پا بسته ای نبود امام در نهایت میزان با حمایت هواداران و بازی خوب بازکنانش موفق به شکست آلومینیوم شد.

ناصر شهنازی سرمربی تیم آلومینیوم المهدی هرمزگان نیز این بازی را مسابقه ای نزدیک و بسیار خوب دانست و اظهار کرد: تیم ما با انجام مسابقات بیشتر و هماهنگ تر شدن بازیکنان روز به روز بهتر خواهد شد.