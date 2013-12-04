به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر چهارشنبه در نشست مدیریت بحران به تشریح چگونگی کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان اشاره کرد و اظهار داشت: همه مسئولان استان بوشهر به خوبی در زمان حادثه در سریع‌ترین زمان در محل حادثه حضور یافتند و خدمات بسیار خوبی به حادثه‌دیدگان ارائه شد.

وی سیاست واحد در اطلاع‌رسانی را به عنوان یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته در جریان زلزله دشتستان عنوان کرد و افزود: ایجاد آرامش و دور کردن استرس از مردم مهمترین دلیل برای این تصمیم بود.

استاندار بوشهر، بوشهر را از استان‌های آماده برای مقابله با بحران خواند و بیان کرد: در جریان زلزله برازجان تماس‌های خارج از کشور با بوشهر را با کسب مجوز از شورای امنیت ملی قطع کردیم تا برخی معاندان اجازه سوء استفاده پیدا نکنند.

وی با اشاره به حضور همه فرمانداران و بخشداران استان بوشهر در محل حادثه اظهار داشت: بیماران سرپایی هم به موقع معالجه شدند و انتقال مصدومان را به مراکز درمانی بوشهر به منظور آمادگی بیشتر برای امدادرسانی انجام دادیم.

حضور اکیپ‌های روانشناسی در مناطق زلزله‌زده

حسنوند استقرار بالگرد، عیادت از مصدومان، سرکشی به خانواده‌های متوفیان و بازدید هوایی از مناطق زلزله‌زده را از دیگر اقدامات صورت گرفته در جریان زلزله برازجان عنوان کرد و گفت: جلوگیری از تشییع جنازه دسته جمعی و رعایت امور امنیتی از دیگر اقدامات صورت گرفته بود.

وی به حضور اکیپ‌های روانشناسی در مناطق زلزله‌زده اشاره کرد و عنوان داشت: حدود 96 درصد برق، گاز و آب مناطق زلزله‌زده بلافاصله پس از وقوع زلزله وصل شد و ما بقی هم تا پایان شب اول زلزله محقق شد.

استاندار بوشهر بیان داشت: حضور اکیپ‌های روانشناسی در مناطق زلزله‌زده، پرداخت مبالغ مصوب شده در سفر رئیس جمهور به خانواده متوفیان به موقع انجام و بازسازی اماکن خسارت دیده هم با حضور بنیاد مسکن انجام شد.

حسنوند با تقدیر از حضور نمایندگان، افزود: حضور نمایندگان مجلس در استان و پیگیری امور مربوط به زلزله از نزدیک موجب تقویت امور و ایجاد انگیزه برای خدمت خواهد شد.