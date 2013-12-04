به گزارش خبرنگار مهر، جواد اطاعت عضو شورای مرکزی حزب منحل شده مشارکت در همایش آینده سیاسی ایران که عصر امروز چهارشنبه برگزار شد خطاب به دانشجویان گفت: زمانی که همایش های سیاسی برگزار می کنید صرفا به بحثهای سیاسی نپردازید ما در مسائل بسیار زیادی مشکل داریم مثلا در حوزه محیط زیست مشکلاتی وجود دارد.

ویی با اشاره به روابط خارجی و نقش آن در حوزه کشورها گفت ما کشوری هستیم که در بین دو منطقه شرق و غرب قرار گرفته است کشورهای مثل ایران هیچ وقت مستعمره کامل یک کشور نشده اند.

وی با بیان اینکه عده ای در بحث های هسته ای به گونه ای صحبت می کنند که انگار که گویی ما یک قطب قدرت هستیم گفت: الان نظام دو قطبی نیست اما عده ای به گونه ای صحبت می کنند که انگار در موضع برابر هستیم ما در منطقه حساسی هستیم و نمی توانند اجازه بدهند ما در جایی که رگهای حیاتی آمریکا است هر طور که بخواهیم صحبت کنیم. البته تداوم وضعیت قبلی می توانست ما را به پرتگاه ببرد.

اطاعت با تاکید بر اینکه امنیت ملی اولویت اصلی روابط خارجی است گفت: اولویت دوم گسترش فرهنگ و ایدئولوژی است توافق هسته ای نقطه مثبتی است و امیدوارم این توافق حکم عملی به خود بگیرد.

وی افزود: من متن موافقت نامه ایران با 1+5 را مطالعه کردم و بر خلاف اینکه برخی رسانه های گفته اند که ما حق غنی سازی نداریم اما در توافق نامه این حق تصریح شده بود و ما این حق را داریم.

اطاعت ادامه داد: دولت فعلی با رویکرد واقع بینانه ای توافقنامه را پذیرفته است و آمریکا هیچ وقت دنبال سرنگونی نظام نبوده و نیست.

وی با بیان اینکه ما باید نزاعمان واقع بینانه باشد نه آرمان گرایانه ادامه داد: سعی کنیم علمی صحبت کنیم اگر ملت آگاهی داشته باشیم دولت مردان ما نیز آگاه خواهند بود و این آگاهی کمک می کند کشور ایران از مخمصه های نجات پیدا کند.

وی ادامه داد: دولت روحانی می خواهد دولت قبلی را محکوم کند اما مهم این است که ما اکنون در چه وضعیتی روبرو هستیم.