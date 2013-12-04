۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۳۲

اسدالله زاده:

مجتمع ایثار گيلان تنها 18 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رشت – خبرگزاری مهر: مديركل فنی و مهندسي بنياد شهيد و امور ايثارگران گيلان از پیشرفت فیزیکی تنها 18 درصدی مجتمع فرهنگي، ورزشي و توابخشي ايثار استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد اسدالله زاده اقدم عصر چهارشنبه در جلسه ای که با حضور معاون عمران و مسکن بنیاد گیلان مدیر ساخت پروژه ایثار استان برگزار شد بر رفع مشکلات اجرایی پروژه از سوی بنیاد گیلان و پیمانکار با مسکن و شهرسازی استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: ساخت پروژه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار رشت در زمینی به مساحت44 هزار مترمربع و زیربنای 11 هزار و443 مترمربع در حال ساخت است.

مديركل فنی و مهندسي بنياد شهيد و امور ايثارگران گيلان ادامه داد:این پروژه شامل پنج هزار و 321 متر مربع فضای درمانی و اسکان، دو هزار و 630 مترمربع آمفی تئاتر و خدماتی، هزار و 989 مترمربع ورزشی و هزار و 503 مترمربع استخر است.

وی یادآور شد: ساخت پروژه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار از بیست و دوم اسفندماه 1387 آغاز شده که تاکنون در بخش درمانی و اسکان پروژه  34 درصد و کل پروژه  18درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 2189109

