فرصت دوباره تیم هلال احمر برای صعود به خانه سوم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر فردا پنجشنبه با انجام یک بازی وارد هفته دوازدهم می شود که طی آن تیم هلال احمر تبریز در خانه پذیرای تیم تاسیسات دریایی خواهد بود.

با توجه به برنامه بازی ها در این هفته از مسابقات، تیم هلال احمر فرصت مناسبی دارد تا پس از سقوط چهار پله ای از رده سوم به هفتم، بار دیگر به خانه قبلی خود بازگردد.

هلال احمر که هفته گذشته در خانه تیم حفاری اهواز تن به شکست چهار بر یک داد، این هفته برای ثبت هفتمین پیروزی فصل خود کار چندان سختی پیش رو ندارد زیرا این تیم باید از حریفی پذیرایی کند که شش شکست در هفته های گذشته تجربه کرده است.

شاگردان محسن خبیری در صورتیکه موفق به پیروزی برابر تیم تاسیسات دریایی شوند، در بهترین حالت ممکن می توانند تا رده سوم جدول بالا بیایند. این صعود چهار پله ای هلال احمر 19 امتیازی علاوه بر پیروزی آنها مقابل تاسیسات دریایی، مستلزم تساوی دیدار رو در روی دو تیم 20 امتیازی میثاق تهران و فرش آرای مشهد و همچنین شکست منصوری و حفاری 21 امتیازی برابر گیتی پسند و دبیری در بازی های همزمان خواهد بود.

در سوی مقابل اما تیم تاسیسات دریایی که هشت امتیاز کمتر از هلال احمر کسب کرده و در رده دهم جدول ایستاده است، چنانچه با سه امتیاز تبریز را ترک کند، می تواند حداقل یک پله در جدول صعود کند که آن هم منوط به ناکامی تیم ماهان تندیس قم در بازی همزمان برابر تیم رده دوازدهمی راه ساری است.

دیدار تیم های هلال احمر آذربایجان شرقی و تاسیسات دریایی از ساعت 16 فردا پنجشنبه در سالن شهید پور شریفی تبریز به انجام خواهد رسید.

پژمان رضایی، رضا ترابی، کمال بایزیدی و رامین باران دوزی تیم داوری این دیدار تشکیل خواهند داد و مهران جعفری هم ناظر عملکرد داوران خواهد بود.

