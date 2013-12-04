مسجد صاحب الزمان (عج) روستای محروم "پوله زیلایی" بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در نشست با مدیرعامل موسسه وفاق سبز علوی کشور در راستای کمک های قبلی مؤسسه وفاق سبز علوی به مناطق محروم استان، تفاهم نامه ای با این موسسه برای تعمیر و بهسازی مسجد صاحب الزمان (عج) پوله زیلایی منعقد شد.

وی بیان کرد: این تفاهم نامه در راستای تعمیر و بهسازی سرویس بهداشتی، فضا و آشپزخانه و کتابخانه و انجام امورات مهراب منعقد شد.

فرهادی با اشاره به نیاز این نهاد به مشارکت بیشتر مردم برای کمک به نیازمندان تصریح کرد: در راستای ساخت و ساز و بهسازی مساجد در نقاط محروم استان، نیازمند همکاری و مشارکت خیرین نیکوکار و مردم همان مناطق هستیم.

وی افزود: هرکس به هر میزانی که می تواند برای ساخت مسجد مشارکت نماید و اولویت ساخت با مناطقی است که خود مردم آن مناطق بیشترین مشارکت را داشته باشند.

فرهادی تصریح کرد: بیش از یک پنجم جمعیت استان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند با این حال کمیته امداد به دلیل کمبود اعتبار قادر به رفع همه نیازهای مددجویان نیست.

وی افزود: لازم است که مسئولین و خیرین در رفع این نیازها و کمک به توانمندی مددجویان به کمیته امداد استان کمک کنند.