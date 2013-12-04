۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۵۴

وزیر کشور تونس اعلام کرد:

تهدیدات تروریستی علیه تونسی ها در آستانه سال نو میلادی

وزیر کشور تونس از دریافت تهدیدات تروریستی در آستانه سال نو میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، لطفی بن جدو تاکید کرد: تهدیداتی درباره اقدامات تروریستی در آستانه سال نو میلادی دریافت کرده ایم.

وزیر کشور تونس افزود: وزارت کشور تونس تدابیر لازم را برای مقابله با اقدامات تروریستی احتمالی به عمل خواهد آورد.

وی بیان کرد: کسانی که در حوادث سالهای 2012 و2013 در حوادث تروریستی کشته شدند حمایت لازم از آنها به عمل نیامده بود.

بن جدو خواستار وضع قانونی در مجلس موسسان شد که امکان پرداخت غرامت به نیروهای امنیتی که در هنگام کار و وظیفه متحمل خسارت شده اند را ممکن سازد.

