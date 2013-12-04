  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۵۲

خبیر:

درآمدهای خوزستان در سطح ملی توزیع می شود

درآمدهای خوزستان در سطح ملی توزیع می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: با توجه به اینکه بیشتر درآمد خوزستان دولتی است به همین دلیل درآمد عظیم این استان در سطح ملی توزیع و مصرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خیبر عصر امروز چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه معاونان جدید استاندار خوزستان عنوان کرد: از خداوند می خواهم که بتوانم با اخلاص و به دور از هر گونه فساد و تبعیضی در خدمت مردم استان خوزستان باشم.

وی افزود: همدلی و انسجام بین روحانیت، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مسئولان ادارات و نهاد ها و کلیه بدنه اداری استان موجب پیشرفت استان خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با بیان اینکه، تنها با همفکری و کمک مسئولان استانی به یکدیگر کارهای استان پیش خواهد رفت، اظهار کرد: ما باید زمینه های لازم را برای مردم استان فراهم و به اصطلاح چوب لای چرخ آنها نگذاریم در این صورت است که استان روز به روز پیشرفت خواهد کرد.

خیبر با اشاره بر اینکه، ثروتی را که مردم و سرمایه گذاران استانی می توانند تولید کنند بسیار بیشتر از اعتبارات عمرانی است، تصریح کرد: ما باید بتوانیم سرمایه گذاران بومی را جذب و گام های موثری را در راستای سرمایه گذاری ایمن و مطمئن برای آن ها فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: استان خوزستان یک استان دولتی است به همین دلیل درآمد عظیم این استان در کل کشور پخش می شود و دیگر اینکه زمانی که خود مردم وارد صحنه شوند و امنیت لازم برای سرمایه گذاری خصوصی فراهم شود این مشکل نیز کم کمک از بین خواهد رفت.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان افزود: ما باید با تلاش شبانه روزی در خدمت مردم باشیم و از این امانتی که دست ماست را پاس بداریم.

کد مطلب 2189129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها