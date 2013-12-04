استاندار جدید قزوین از همه ظرفیت ها برای توسعه استان استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه استاندار جدید قزوین چهارشنبه شب پس از اعلام رسمی استانداری خود با حضور در دفتر آیت الله باریک بین با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.



آیت الله باریک بین در این دیدار ضمن تبریک به مناسبت این انتخاب اظهارداشت: مسئولیت استانداری قزوین بسیار سنگین و مهم است لذا همه دستگاههای اجرایی استان و نیز مردم شهید پرور استان باید با همدلی و وحدت به استاندار کمک کنند تا رشد و توسعه استان شتاب گیرد.



وی افزود: استان قزوین در بخشهای مختلف توانمندی های زیادی دارد و بویژه در بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری پیشرو استانهای دیگر است که باید بتوانیم با رفع موانع توسعه در مسیر پیشرفت گامهای اساسی گام برداریم.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: همدلی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه استان، حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در وحدت نظر در انتخاب استاندار جای تشکر و قدردانی دارد.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: از ریاست محترم جمهور سپاسگزاریم که در تعیین استاندار قزوین تلاش کردند و جا دارد از مهندس عجم استاندار سابق هم که تلاش های ارزنده ای برای توسعه و پیشرفت استان انجام دادند قدردانی کنیم.



آیت الله باریک بین خطاب به استاندار جدید قزوین گفت: شما هم در سوابق اجرایی خود در فرمانداری و استانداری کارنامه موفقی دارید و امیدواریم با جدیتی که در گذشته داشتید بتوانید در شرایط کنونی هم به رسالت سنگین خود عمل کنید و این بار نیز کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارید.



امام جمعه قزوین به تلاش های آقای روزبه در مدیریت موسسه نبویه مسجدالنبی قزوین هم اشاره کرد و اظهارداشت: خوشبختانه در این زمینه نیز بخوبی عمل شد و عمران و آّبادانی مسجدالنبی شتاب خوبی گرفت که جای قدردانی دارد.

روزبه: توسعه استان در اولویت خواهد بود

در ادامه مرتضی روزبه استاندار جدید قزوین هم ضمن قدردانی از رهنمودهای نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: امروز باید با همکاری تمامی نیروها و استفاده از همه ظرفیت ها با همدلی و وحدت و انسجام بتوانیم به رشد و توسعه استان کمک کنیم.



وی بیان کرد: قزوین از دیرباز مورد توجه مسئولان کشور بوده و توسعه این استان هم از اولویت های کاری در استانداری است که باید با جدیت در آن وارد شد.



روزبه با اشاره به نگاه ویژه ریاست جمهور و وزیر کشور و نیز هیئت دولت به استان قزوین تصریح کرد: دکتر روحانی هم تاکید داشتند که از همه نیروهای توانمند در بخشهای مختلف بخوبی استفاده شود.



استاندار جدید قزوین یادآورشد: امروز همه باید یکدل و منسجم در استان بتوانیم دست در دست یکدیگر مشکلات و موانع استان را برطرف و به مردم خدمت کنیم.



روزبه از تمامی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در اعتماد و حمایت برای سپردن مسئولیت استانداری تشکر کرد.



روزبه همچنین از احمد عجم استاندار سابق استان هم به پاس تلاشهای صادقانه و ماندگار ایشان تشکر و قدردانی کرد.