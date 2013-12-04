باند بزرگ شرکتهای هرمی در تنکابن متلاشی شد

سرهنگ سعید رجاییان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی گزارشهای واصله نسبت به اقدامات مشکوک گروهی از جوانان مستقر در یک واحد مسکونی در شهر شیرود واقع در شهرستان تنکابن، تحقیق و بررسی در دستور کار ماموران آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: سرانجام پس از چندین روز کنترل نامحسوس، محل سکونت این افراد، ماموران با نیابت قانونی از سوی دادستانی این شهرستان وارد منزل شدند و اقدام به دستگیری و ثبت و ضبط اموال کردند.

وی عنوان کرد: متهمان پس از دستگیری و در بازجویی بعمل آمده اقرار به راه اندازی یک شبکه گسترده هرمی و عضو گیری بیش از چهار هزار نفر در این شبکه کردند.

سرهنگ رجاییان بیان داشت: از متهمان تعداد زیادی گوشی های موبایل، لب تاب و تبلت، مقادیر زیادی جزوه وبرشور تبلیغاتی شرکت هرمی کشف و ضبط شد و ماموران آگاهی در حال حاضر مشغول بررسی مدارک و کشف سرنخ برای دستگیری عوامل اصلی این شبکه هستند.

رئیس پلیس آگاهی تنکابن از جوانان خواست تا در سرمایه گذاریهای خود از مراجع ذیصلاح و قانونی برای صحت وسلامت و قانونی طرفین تحقیق و بررسی کنند و در صورت حصول از اطمینان از قانونی بودن اقدام به سرمایه گذاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: اکثر مال باختگان جوانان و افراد کم سن و سال جامعه هستند که به رویای پولدار شدن یو یک شبه راه صدساله پیمودن، به دام چنین کلاهبردارانی می افتند.