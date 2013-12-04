  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۴۷

سرهنگ رجاییان:

باند بزرگ شرکتهای هرمی در تنکابن متلاشی شد

باند بزرگ شرکتهای هرمی در تنکابن متلاشی شد

تنکابن - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی تنکابن از متلاشی شدن باند بزرگ شرکتهای هرمی با عضویت بیش از دو هزار نفر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سعید رجاییان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی گزارشهای واصله نسبت به اقدامات مشکوک گروهی از جوانان مستقر در یک واحد مسکونی در شهر شیرود واقع در شهرستان تنکابن، تحقیق و بررسی در دستور کار ماموران آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: سرانجام پس از چندین روز کنترل نامحسوس، محل سکونت این افراد، ماموران با نیابت قانونی از سوی دادستانی این شهرستان وارد منزل شدند و اقدام به دستگیری و ثبت و ضبط اموال کردند.

وی عنوان کرد: متهمان پس از دستگیری  و در بازجویی بعمل آمده اقرار به راه اندازی یک شبکه گسترده هرمی و عضو گیری بیش از چهار هزار نفر در این شبکه کردند.

سرهنگ رجاییان بیان داشت: از متهمان تعداد زیادی گوشی های موبایل، لب تاب و تبلت، مقادیر زیادی جزوه وبرشور تبلیغاتی شرکت هرمی کشف و ضبط شد و ماموران آگاهی در حال حاضر مشغول بررسی مدارک و کشف سرنخ برای دستگیری عوامل اصلی این شبکه هستند.

رئیس پلیس آگاهی تنکابن از جوانان خواست تا در سرمایه گذاریهای خود از مراجع ذیصلاح و قانونی برای صحت وسلامت و قانونی طرفین تحقیق و بررسی کنند و در صورت حصول از اطمینان از قانونی بودن اقدام به سرمایه گذاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: اکثر مال باختگان جوانان و افراد کم سن و سال جامعه هستند که به رویای پولدار شدن یو یک شبه راه صدساله پیمودن، به دام چنین کلاهبردارانی می افتند.

کد مطلب 2189144

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها