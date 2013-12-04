فرش قزوین را باید احیاء کنیم

منوچهر حبیبی چهارشنبه شب در حاشیه افتتاح ششمین نمایشگاه فرش دستباف قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمایشگاههای تخصصی از ظرفیت بالایی برای جذب کارشناسان و متخصصان برخوردارند که می توانند نیازهای متخصصان را پاسخگو باشند.



وی افزود: استان قزوین از نظر موقعیت جغرافیایی در شرایطی است که می تواند با برگزاری نمایشگاههای تخصصی به استانهای همجوار هم خدمت رسانی کندکه بازدیدکنندگان برای خرید نیز امکانات راحتی خواهند داشت که باید این بخش را تقویت کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: فرش دستباف هم خوشبختانه جایگاه ویژه ای در کشور دارد و می تواند در میان خانواده ها جایگاه بهتری داشته باشد که این کار مستلزم تبلیغ و فرهنگ سازی است که برپایی نمایشگاهها در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.



حبیبی یادآورشد: فرش می تواند علاوه بر درآمدزایی و کمک به رونق اقتصادی کشور و استان به ایجاد اشتغال پایدار هم کمک کند و با کمترین سرمایه گذاری می توان حتی در خانه های روستایی با برپا کردن دار قالی به اقتصاد خانواده ها رونق بخشید.



وی بیان کرد: فرش قزوین با سابقه ای درخشان می تواند در کشور جایگاه گذشته خود را پیدا کند لذا برای احیاء آن درصددیم با برگزاری کارگاههای آموزشی نسل جوان را در این عرصه وارد کنیم تا هنر فرش بافی قزوین ماندگار شود.



این مسئول از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه تخصصی فرش قزوین تشکر و اظهارامیدواری کرد با استقبال مردم از آن بستر تداوم برگزاری نمایشگاهای تخصصی در آینده نیز فراهم شود.