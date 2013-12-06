سیاسیون در آستانه روز دانشجو به کدام دانشگاه ها می روند/ بازار داغ "توافق ژنو" در مناظره های دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌های سراسرکشور این هفته خود را برای برگزاری شصتمین سالگرد روز دانشجو آماده می کنند. با توجه به نتایج اخیر مذاکرات ژنو و توافقات هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو 1+ 5، محوریت اکثر برنامه‌های دانشگاه‌ها چه در قالب سخنرانی و چه در قالب مناظره، پیرامون این موضوع است که جزئیات برگزاری مراسم 16 آذر در برخی از دانشگاه های سراسری به شرح زیر است .

شماره نام دانشگاه برنامه روز های روز دانشجو شخصیت های حاضر در مراسم روز دانشجو 1 دانشگاه شهید بهشتی برگزاری مراسم روز دانشجو روز شنبه 16 آذر با حضور رئیس جمهور سخنرانی دکتر حسن روحانی - رئیس جمهور روز شنبه 16 آذر 2 دانشگاه تهران همزمان با روز دانشجو بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به صورت مشترک برنامه «خیبر باقی است» را برگزار می کنند. اجرای زنده سرود تاریخی یار دبستانی توسط جمشید جم . سخنرانی محمد باقر قالیباف شهردار تهران، سعید جلیلی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ساعت 13 روز شنبه 16 آذر ماه در تالار دانشکده فنی دانشگاه تهران . 3 دانشگاه خواجه نصیر به همت بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برنامه هایی شامل کرسی آزاداندیشی با موضوع قانون و کنترل یا محدودیت، تشکیل هیات دانشجویی مدافعان حرم در دانشکده برق، انتشار نشریات دانشجویی با موضوع جنبش دانشجویی برگزار می شود. دکتر عباس سلیمی نمین - مدیر مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر روز شنبه 16 آذر ساعت 14 در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سخنرانی کند. 4 دانشگاه صنعتی شریف به‌ همت انجمن اسلامی دانشجویان‌ مستقل دانشگاه صنعتی شریف همزمان با روز دانشجو 16 آذر همایشی با عنوان «جنبش دانشجویی؛ 60 سال مرگ بر آمریکا»، مناظره و تقدیر از خانواده های شهدای هسته ای برگزار می شود. سخنرانی حسین شریعتمداری - مدیرمسئول روزنامه کیهان در تالار جابربن حیان دانشگاه، برگزاری مناظره بین صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران و علی خضریان از فعالان دانشجویی از برنامه های این روز است. مراسم روز شنبه 16 آذرماه از ساعت 13 تا 17 برگزار می شود. 5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مناسبت روز دانشجو مناظره‌ای با موضوع «رسالت جنبش دانشجویی و آینده آن» برگزار می شود. مناظره سید عباس نبوی - استاد حوزه و دانشگاه و صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران روز یکشنبه 17 آذرماه از ساعت 15 تا 17 در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد. 6 دانشگاه قم گرامیداشت روز دانشجو و برگزاری همایش و سخنرانی با حضور اساتید و دانشجویان. سخنرانی دکتر روانچی عضو تیم مذاکره کننده ژنو صبح روز شنبه 16 آذر محل تالار شيخ مفيد دانشگاه قم. 7 دانشگاه الزهرا(س) به همت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) و به مناسبت روز دانشجو ، برنامه سخنرانی با موضوع «دانشجوی عاشورایی» برگزار می شود. سخنرانی حجت الاسلام پناهیان روز شنبه 16 آذر ماه از ساعت 15 الی 17 در سالن دکتر تورانی دانشگاه الزهرا (س). 8 دانشگاه فردوسی مشهد به همت بسیج دانشجویی دانشگاه، به مناسبت روز دانشجو مناظره با موضوع «حقیقت خط امام در عرصه سیاست خارجی» برگزار می شود . مناظره با حضور مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس و بذرپاش، نماینده مجلس در دانشکده علوم اداری و اقتصادی این دانشگاه روز شنبه 16 آذربرگزار می‌شود. 9 دانشگاه امام حسین (ع) دانشگاه امام حسین (ع) به مناسبت روز دانشجو با موضوع «نقش دانشجو در دکترین پاسداری از انقلاب اسلامی» برنامه سخنرانی برگزار می کند. حسن عباسی شنبه 16 آذر در حسینیه آیت الله بهاءالدین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)سخنرانی می کند. 10 دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه صنعتی همدان به مناسبت روز دانشجو مناظره «بررسی توافق ژنو» را برگزار می کند . این برنامه با سخنرانی محمدحسن قدیری ابیانیه - سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و داریوش قنبری - عضو فراکسیون اقلیت مجلس روز 18 آذر در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی همدان برگزار می‌شود. 11 دانشگاه علم‌ و صنعت بسیج دانشگاه علم و صنعت تریبون آزاد دانشجویی با موضوع «جنبش دانشجویی» روز شنبه 16 آذر در آمفی تئاتر شهید بهرامی این دانشگاه برگزار می کند. میزگرد دانشجویی با حضور اتحادیه‌های دانشجویی دوشنبه 18 آذر در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود. - 12 دانشگاه علامه طباطبایی به همت بسیج دانشجویی به مناسبت روز دانشجو مناظره دانشجویی با موضوع «توافقات اخیر ژنو» ساعت 13 در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار می شود. - 13 دانشگاه شاهد به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد به مناسبت روز دانشجو همایش بزرگداشت روز دانشجو برگزار می شود. در این همایش محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یکشنبه 17 آذر ساعت 14 درخصوص توافقات ژنو سخنرانی می کند.

علاوه بر برنامه های فوق دانشگاهیان برای زنده نگاه داشتن یاد و نام سه دانشجوى شهید دانشكده فنى دانشگاه تهران شهيد قندچى، بزرگ‏ نيا و شريعت رضوى برنامه های دیگری از جمله برگزاری نمایشگاه با موضوع جنبش دانشجویی، پخش فیلم، انتشار نشریه تهیه دیدند که در هفته دانشجو برگزار می کنند.