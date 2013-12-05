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۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۷:۵۶

ملکش:

ششمين جشنواره استاني شعر دفاع مقدس در گرگان برگزار مي شود

ششمين جشنواره استاني شعر دفاع مقدس در گرگان برگزار مي شود

گرگان- خبرگزاري مهر: معاون فرهنگی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدس گلستان گفت: ششمين جشنواره استاني شعر دفاع مقدس با موضوع تپش هاي ماندگار در دي ماه سال جاري برگزار مي شود.

«محمدتقی ملکش» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: اين جشنواره با 4 محور فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ عاشورا، مقاومت ملل با تاكيد بر بيداري اسلامي و كودك و نوجوان و دفاع مقدس انجام مي گيرد.

وي در توضيح فرهنگ دفاع مقدس و عاشورا گفت: رويداد 8 سال دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورا بود و اين دوفرهنگ  با هم عجين شده و از يكديگر جدا شدني نيستند.

وي واقعه عاشورا درس ايثار و فداكاري و شهادت براي  تمام دنيا برشمرد وادامه داد: مبارزه و با ظلم و ايستادگي در مقابل طاغوت زمان از ديگر آموزه هاي حادثه كربلا مي باشد.

ملكش در تشريح موضوع  مقاومت ملل با تاكيد بر بيداري اسلامي  اظهارداشت: كشورهاي سوريه، مصر، تونس و بسياري از كشورهاي اسلامي كه بر عليه طاغوت زمان خود به پا خاستند، از 8 سال مجاهدت و پايداري رزمندگان در ايران اسلامي الگو برداري كرده اند.

وي اضافه كرد: ايران اسلامي براي بسياري از كشورهايي كه ظلم و استبداد در آن حاكم بود يك اسطوره محسوب مي شود و اين مسئوليت ما را جهت حفظ ارزش ها و اعتقادات ديني بيشتر خواهد كرد.

معاون فرهنگی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدس گلستان اعلام كرد: كودك و نوجوان و دفاع مقدس از ديگر محورهاي اين جشنواره است زيرا در زمان جنگ تحميلي بزرگ مردان كم سال مثل حسين فهميده و بهنام محمدي در ميدان جنگ حضور داشتند.

وي ادامه داد: امروز در جنگ نرم به سر مي بريم و نياز است كه كودك و نوجوان به شناختي از اهداف و آرمانهاي شهدا برسد وبرگزاري  چنين  جشنواره هايي براي اين قشر، كمك بسزايي در رسيدن به شناخت درست خواهد كرد.

ملكش از برگزاري چهارمين جشنواره خاطره نويسي نيز خبر داد و افزود: چهارمين جشنواره خاطره نويسي با عنوان سرخدار در دي ماه سال جاري برگزار مي شود.

وي اعلام كرد: محور اين جشنواره خاطرات شهدا، جانبازان، آزادگان و نقل از عمليات هاي مختلف و لحظه هاي شهادت مي باشد.

معاون فرهنگی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدس گلستان استقبال شركت كنندگان را در اين جشنواره نسبت به سال گذشته چشمگير دانست و افزود: سال گذشته بيش از 350 اثر ارسال شد كه در اين بين خاطرات دفاع مقدس از شعر دفاع مقدس بيشتر نمود داشت.
 

کد مطلب 2189163

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