ششمين جشنواره استاني شعر دفاع مقدس در گرگان برگزار مي شود

«محمدتقی ملکش» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: اين جشنواره با 4 محور فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ عاشورا، مقاومت ملل با تاكيد بر بيداري اسلامي و كودك و نوجوان و دفاع مقدس انجام مي گيرد.

وي در توضيح فرهنگ دفاع مقدس و عاشورا گفت: رويداد 8 سال دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورا بود و اين دوفرهنگ با هم عجين شده و از يكديگر جدا شدني نيستند.

وي واقعه عاشورا درس ايثار و فداكاري و شهادت براي تمام دنيا برشمرد وادامه داد: مبارزه و با ظلم و ايستادگي در مقابل طاغوت زمان از ديگر آموزه هاي حادثه كربلا مي باشد.

ملكش در تشريح موضوع مقاومت ملل با تاكيد بر بيداري اسلامي اظهارداشت: كشورهاي سوريه، مصر، تونس و بسياري از كشورهاي اسلامي كه بر عليه طاغوت زمان خود به پا خاستند، از 8 سال مجاهدت و پايداري رزمندگان در ايران اسلامي الگو برداري كرده اند.

وي اضافه كرد: ايران اسلامي براي بسياري از كشورهايي كه ظلم و استبداد در آن حاكم بود يك اسطوره محسوب مي شود و اين مسئوليت ما را جهت حفظ ارزش ها و اعتقادات ديني بيشتر خواهد كرد.

معاون فرهنگی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدس گلستان اعلام كرد: كودك و نوجوان و دفاع مقدس از ديگر محورهاي اين جشنواره است زيرا در زمان جنگ تحميلي بزرگ مردان كم سال مثل حسين فهميده و بهنام محمدي در ميدان جنگ حضور داشتند.

وي ادامه داد: امروز در جنگ نرم به سر مي بريم و نياز است كه كودك و نوجوان به شناختي از اهداف و آرمانهاي شهدا برسد وبرگزاري چنين جشنواره هايي براي اين قشر، كمك بسزايي در رسيدن به شناخت درست خواهد كرد.

ملكش از برگزاري چهارمين جشنواره خاطره نويسي نيز خبر داد و افزود: چهارمين جشنواره خاطره نويسي با عنوان سرخدار در دي ماه سال جاري برگزار مي شود.

وي اعلام كرد: محور اين جشنواره خاطرات شهدا، جانبازان، آزادگان و نقل از عمليات هاي مختلف و لحظه هاي شهادت مي باشد.

معاون فرهنگی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدس گلستان استقبال شركت كنندگان را در اين جشنواره نسبت به سال گذشته چشمگير دانست و افزود: سال گذشته بيش از 350 اثر ارسال شد كه در اين بين خاطرات دفاع مقدس از شعر دفاع مقدس بيشتر نمود داشت.

