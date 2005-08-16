داستان دانشجوي آمريكايي كه غذايش را از سطل آشغال پيدا مي كند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، مترجم مجموعه داستان هاي مجله نيويوركر، قصد دارد به زودي كتاب « مومپالاس » نوشته پل آستر ، نويسنده آمريكايي را براي نشر افق ترجمه كند .



به گفته مترجم اين اثر ، « مومپالاس » ، نام اين كتاب از كافه اي در " براودي " نيويورك گرفته شده است كه شخصيت داستان در طول روايت مدام از آن نام مي برد .



به گزارش مهر، « مومپالاس » داستاني است كه در يكي ازسالهاي دهه هشتاد ميلادي درايالات متحده آمريكا وشهرنيويورك اتفاق مي افتد و اين همان سالي است كه آمريكايي ها در كره ماه فرود آمدند ، ازجهتي اين رويداد تبديل به يكي ازمسائل اساسي كتاب مي شود كه راوي مدام به آن اشاره مي كند .

شخصيت اصلي اين كتاب ، يك دانشجو است كه در شرايط دشوارمالي قرار مي گيرد و مجبور مي شود از خانه اجاره اي كه در آن سكونت دارد اسباب كشي كند ودر پارك زندگي كند ، او مجبور است هزينه هاي زندگي را به حداقل برساند و مدام در اين ترس به سر مي برد كه چطور با اين شرايط كار بيايد ؟ چه طور مي تواند در خيابان و پارك بخوابد و غذايش را از سطل آشغال پيدا كند و ...؟

نصيري ها با ارائه توضيحاتي درباره پل آستر گفت : او نويسنده اي آمريكايي است كه استقبال خوبي از كتابهايش در فرانسه مي شود . در فرانسه اين نويسنده را به نوعي به جريان رمان نو ربط مي دهد و مي گويند كه او وامدار اين جريان است .

به گزارش مهر ، به گفته مترجم اين كتاب ، پل آستر به عنوان يك نويسنده آمريكايي هويتي مستقل دارد ، ولي به دليل سبك آثار او بي دليل نيست كه او را به جريان رمان نو فرانسه نسبت مي دهند .