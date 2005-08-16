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۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۰۹

باترجمه ليلا نصيريها آخرين كتاب " پل آستر " از راه مي رسد ...

داستان دانشجوي آمريكايي كه غذايش را از سطل آشغال پيدا مي كند

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : ليلانصيريها - مترجم مجموعه داستان هاي نيويوركر ، به زودي آخرين كتاب از سري آثار " پل آستر " ، نويسنده آمريكايي را به فارسي برمي گرداند .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ،  مترجم مجموعه  داستان هاي مجله نيويوركر،  قصد دارد به زودي كتاب « مومپالاس » نوشته پل آستر ،  نويسنده آمريكايي را براي نشر افق ترجمه كند .

به گفته مترجم اين اثر ، « مومپالاس » ، نام اين كتاب از كافه اي در " براودي "  نيويورك گرفته شده است كه  شخصيت داستان در طول روايت مدام از آن نام مي برد .

به گزارش مهر، « مومپالاس »  داستاني است كه در يكي ازسالهاي دهه هشتاد ميلادي درايالات متحده آمريكا وشهرنيويورك اتفاق مي افتد و اين همان سالي است كه آمريكايي ها در كره  ماه فرود آمدند ،  ازجهتي اين رويداد تبديل به يكي ازمسائل اساسي كتاب مي شود كه راوي مدام به آن اشاره مي كند . 

شخصيت اصلي اين كتاب ، يك دانشجو است كه در شرايط دشوارمالي قرار مي گيرد و مجبور مي شود از خانه اجاره اي كه در آن سكونت دارد اسباب كشي كند ودر پارك زندگي كند ،  او مجبور است هزينه هاي زندگي را به حداقل برساند و مدام در اين ترس به سر مي برد كه چطور با اين شرايط كار بيايد ؟ چه طور مي تواند  در خيابان و پارك بخوابد و غذايش را از سطل آشغال پيدا كند  و ...؟

نصيري ها با ارائه توضيحاتي درباره پل آستر گفت : او نويسنده اي آمريكايي است كه استقبال خوبي از كتابهايش در فرانسه مي شود . در فرانسه اين نويسنده  را به نوعي به جريان رمان نو ربط مي دهد  و مي گويند كه او وامدار اين جريان است .

به گزارش مهر ،  به گفته مترجم اين كتاب ، پل آستر به عنوان يك نويسنده آمريكايي هويتي مستقل دارد ،  ولي به دليل سبك آثار او بي دليل نيست كه او را به جريان رمان نو فرانسه نسبت مي دهند .

کد مطلب 218919

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