شکست کانال آب کشاورزی در قیامدشت/ ورود آب به 20 خانه

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: ساعت 23:45 چهارشنبه ورود حجم زیادی آب به داخل خانه ها در جاده خاوران، محله قیامدشت به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

در ادامه آتش نشانان 3 ایستگاه همراه چند دستگاه پمپ فشار قوی، لودر و عوامل شهرداری و ستاد بحران راهی محل حادثه شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد یک کانال آب که برای تامین آب کشاورزی از آن استفاده می شد دچار شکستگی در دیواره شده و حجم زیادی از آب به کوچه ها و معابر اطراف وارد شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: آب به داخل 20 خانه وارد شده بود که آتش نشانان در ابتدا ساکنان این خانه ها را خارج کرده و با کمک لودر و با دیواره های بتنی و خاک و سنگ جلوی نشت آب را گرفتند.

ملکی افزود: همزمان عملیات تخلیه آب از منازل آغاز و تا 8 صبح امروز ادامه داشت. خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت و به خانه ها نیز خسارتی وارد نشد.

علی اکبر، شهردار منطقه 15 نیز در این رابطه گفت: اهالی محل در مسجد اسکان داده شده و چادرهای امدادی در منطقه نصب شده است.