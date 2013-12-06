۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

«زمین مه آلود ایده­ ها و نور گفتگو ...» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال جاری میلادی (2013) به مناسبت روز جهانی فلسفه (سومین پنج شنبه ماه نوامبر)، مجموعه مقالاتی در زمینه فلسفه تطبیقی (فلسفه اسلامی و غربی) با عنوان «زمین مه آلود ایده­ ها و نور گفتگو ...» به سردبیری دکتر علی پایا توسط انتشارات ICAS لندن منتشر شد.

در این کتاب پس از معرفی نویسندگان و مقدمه، مقالات متنوعی عرضه شده است: دیدگاه آکوئیناس و ملاصدرا درباره اصالت وجو از دیوید بورل (David Burrell)، غزالی و فلاسفه: دفاع از علیت نوشته لن گودمن (Lenn Goodman) و ملاصدرا و مارتین هایدگر، یک چرخش فلسفی تألیف محمد کمال از جمله اینهاست.

همچنین مقاله پارمنیدس و ملاصدرا؛ سفر عرفانی به وجود نوشته محمد کمال و فلسفه تطبیقی و بیان مطالب مقدماتی برای یک فرانظریه به قلم محمود خاتمی و دیدگاه ابن هیثم، آلبرتی و برونلسکی درباره علم مناظر و مرایا (Perspective) نوشته الیور لیمن (Oliver Leaman) از دیگر مقالات منتشره در این کتاب هستند.

ضرورت، علیت و موجبیت از منظر ابن سینا و منتقدان او از محمد لگنهاوزن، جهان­های ممکن در اندیشه ابن سینا و لایب نیتز نوشته ساری نسیبه (Sari Nusseibeh)، شکاکیت و مشکل کسب دانش حقیقی؛ غزالی و پوپر به قلم علی پایا، تصویر مردانه از خداوند با توجه به آراء مایستر اکهارت و ملاصدرا نوشته پروین پیروانی و نظر افلاطون، فارابی و ابن باجه درباره موقعیت فلاسفه در حکومت فاسد از کریگ ستریتمن (Craig Streetman) از دیگر مقالات این کتاب هستند.
 

