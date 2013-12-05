۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

فرهادی با مهر مطرح کرد:

شکارچیان غیرمجاز در قزوین دستگیر شدند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان قزوین از دستگیری پنج شکارچی غیرمجاز در مناطق مختلف استان خبرداد.

علی آقا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شکارچیان غیرمجاز وحوش در زیستگاههای حیات وحش دستگیر شدند.

فرهادی افزود: ماموران اجرايي يگان حفاظت اداره كل، شهرستان آبيك و البرز در حين گشت و كنترل و اجراي مقررات شكار و صيد در شكارگاه‌هاي استان در سه عمليات جداگانه موفق شدند شكارچيان غيرمجاز را دستگیر کند.

مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين تصريح كرد: از متهمين دستگیر شده تعداد پنج قبضه سلاح شكاري مجاز به همراه لاشه سه قطعه كبك معمولي، دو قطعه تيهو و10 قطعه سهره و ساير ادوات شكار كشف و ضبط شده است.

فرهادي یادآورشد: در حال حاضر پرونده متهمان برای بررسي و صدور حكم تحويل مراجع قضايي استان شده است.

این مسئول ضمن اخطار به شكارچياني كه بدون دریافت پروانه شكار وارد مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان مي‌شوند اعلام كرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف ماموران يگان حفاظت مطابق قانون و قاطعانه با متخلفان برخورد خواهند كرد.

فرهادي از مردم استان قزوین هم خواست در صورت مشاهده هر گونه شکار و صید غیرمجاز مراتب را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان، ادارات تابعه در شهرستانها و يا محیط بانی‌ها اطلاع دهند.

