ایران به لحاظ بهره مندی از فضای آموزشی استاندارد از کشورهای پیشرفته دنیا عقب است

به گزارش خبرنگارمهر، سید باقر مسلمی ظهر پنجشنبه در همایش خیرین مدرسه ساز شهرستان بهار با اشاره به اینکه گذر از دروازه علم و دانش تنها راه رسیدن به توسعه پایدار است، اذعان داشت: امروز برهمگان ثابت شده که توسعه پایدار ضامن عزت، سربلندی، پیشرفت، استقلال، اقتدار و آزادی هر جامعه ای است.

مسلمی با بیان اینکه نتیجه تحقیقات دانشمندان بزرگ چند قرن گذشته، حاکی از تأثیر علم بر سعادت و خوشبختی جامعه بشریت است، عنوان داشت: اهمیت علم و علم آموزی تا بدان جاست که خداوند هزار و 400 سال پیش اساس نزول قرآن را بر علم آموزی گذاشت و به واسطه جبرائیل به پیامبر گرامی اسلام فرمود بخوان، تا جائیکه 550 آیه در این کتاب مقدس به این موضوع اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه خداوند رسالت و بعثت پيامبر اسلام را از واژه آموختن آغاز کرد، افزود: خداوند که خود مقدمه و بستر آموختن و آموزش است، بر توسعه علم بسیار تأکید نموده بنابراین علم آموزی و توسعه آن در جوامع از تکالیف مسلمانان است و عمل به تکلیف الهی بر همه مسامانان واجب است.

مسلمی اذعان داشت: امروز اگر هر کشوری را در صحنه های بین الملی پیشرفته و دارای توسعه مشاهده می کنید، بدانید که این پیشرفت و توانمندی را از توسعه علم و دانش دارد چرا که بدون اهمیت به عرصه های علمی و پیشرفت در این عرصه ها توسعه میسر نخواهد بود در غیر این صورت آن کشور همیشه محتاج، ذلیل و زیر سلطه دیگر قدرت ها خواهد بود.

عقب نشینی استکبار جهانی از صحنه جنگ با ایران را مدیون پیشرفت علم و دانش هستیم

وی اظهار داشت: اگر در روزهای اخیر همگی شاهد عقب نشینی استکبار جهانی از صحنه جنگ اقتصادی با کشور خود هستیم، باید بدانیم که دولت و مردم ما این قدرت و جایگاه را نیز از پیشرفت علم و دانش خود در عرصه های مختلف علمی و به خصوص علم هسته ای کسب کرده است.

مسلمی با اشاره به اینکه در سال های اخیر دشمنان ایران از طرق مختلف به مردم این کشور فشار وارد کردند تا دست از علم آموزی، پیشرفت و حمایت از ولایت فقیه بردارند، اذعان داشت: دشمنان ایران همیشه با پیشرفت فرزندان این مزو بوم در عرصه های علمی مخالف بودند و مخالفت خود را با اعمال فشارهای اقتصادی و فرهنگی نشان دادند چرا که به خوبی می دانند که ملت ایران به سلاح علم دانش مسلح شود دیگر نمی توانند به غارت اموال و سرمایه کشور بپردازند.

وی با بیان اینکه تحریم هاي دشمنان سبب توسعه و پیشرفت ایران در تمامی عرصه های علمی و به تبع آن اقتصادی شد، گفت: حال که ارزش و اعتبار علم و علم آموزی بر همه ملت ایران ثابت شده باید بیش از پیش شرایط و ابزارهای این عرصه را برای پرورش نسلی عالم و دانا فراهم کنیم و این مهم میسر نخواهد شد جزء با تعامل و همکاری مردم با دولت و دولتمردان که از جنس خود مردم هستند.

مسلمی با اشاره به اینکه تجهیزات آموزشی اگر مهیا نباشد معلم و متعلم هم جایگاهی نخواهند داشت، اذعان داشت: اندوختن علم و علم آموزی نیاز به ابزارهای خاص دارد بنابراین مسئولان این عرصه برای پرورش استعدادهای موجود در کشور که مسبب هراس دشمنان هستند باید تلاش خود را چند برابر کنند تا این سرمایه های ملی در یک فضای مناسب آموزشی قرار بگیرند.

مسلمی افزود: مردم بار دیگر باید به پا خیزند و پابه پای دولت همچون گذشته فضای آموزشی کشور را هر چه سریعتر به استاندارد های جهانی نزدیک سازنند تا فرزندان این انقلاب در فضایی که شایسته آنان است به تحصل بپردازند.

کیفیت بخشی به امر تعلیم نیاز به فضای آموزشی کافی دارد

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بهار نیز در این همایش اذعان داشت: پیشرفت و توسعه جوامع انسانی برپایه تعلیم و تربیت است چرا که تعلیم تربیت بشریت را با اخلاق، متعهد، سالم و مسئولیت پذیر به بار می آورد.

علی زارعی با اشاره به اینکه کیفیت بخشی به تعلیم تربیت نیاز به تجهیزات و فضای کافی و استاندارد دارد، ادامه داد: شهرستان بهار به لحاظ نیروی انسانی مجرب و عالم و دانش آموزان با استعداد، کمبودی ندارد تنها مشکل این شهرستان کمبود فضای آموزشی است.

زارعی با بیان این مطلب که اعتبارات دولتی جوابگوی رفع کمبود فضای آموزشی در شهرستان نیست، عنوان داشت: با اینکه در سالهای اخیر اعتبارات مناسبی به مجموعه آموزش و پرورش تعلق گرفته ولی افزایش روزافزون تعداد دانش آموزان و فرسودگی فضاهای آموزشی موجود به اعتبارات بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: خوشبختانه مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان که متشکل از مردم عادی و فرهنگیان است تا کنون در عرصه نوسازی، مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز مدارس شهرستان در سراسر استان همدان خوش درخشیده و همین کمک های سبب ساخته شدن چندین مدرسه در سالهای اخیر شده است.

605 نفر در شهرستان بهار در مجمع خيرين مدرسه ساز عضو هستند

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بهار با بيان اينكه از همايش سال قبل تا كنون 275 خير در مجمع خيرين شهرستان عضو شده اند و تعداد كل اعضا به 605 نفر رسيده است، اظهار داشت: در سال جاری نیز خیرین شهرستان مبلغی معادل 196میلیون و 600 هزار تومان به مجموعه آموزش و پرورش کمک نموده اند که يكي از اين كمك ها، كمك 100 ميليون توماني خانواده شهيد سليماني است كه در ساخت مدرسه فضل الله خورشيدي هزينه شده است.

زارعي از مشارکت و استقبال پرشور قشر فرهنگی و بازنشستگان بهاري در امر مدرسه سازی خبر داده و اذعان داشت: 272 نفر از فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگي خیر به صورت مادام العمر مقداری از حقوق خود را که جمعا به ارزش 13 میلیون و 600 هزار تومان در سال جاري بوده است را به این امر خدا پسندانه اختصاص داده اند.

وي افزود: كمك هاي عمده خيرين شهرستان در راستای هوشمند سازي مدارس، تعميرات و ايزوگام پشت بام مدارس، تعمير سرويس هاي بهداشتي، فضا سازي و زيباسازي فضاهاي آموزشي بوده است که در طول تابستان سال جاري انجام شده است.

در این همایش خیرین حاضر مبلغی معادل 250 میلیون را به امر مدرسه سازی شهرستان اهدا کردند.