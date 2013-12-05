80 نفر مبتلا به بيماري ايدز در ملاير شناسايي شدند

عباس ساريخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش روز افزون آمار مبتلایان به بیماری ایدز در جهان اظهار داشت: متاسفانه آمار مبتلایان به بیماری ايدز در کشور ما نیز همه ساله باافزایش روبرو است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیشتر مبتلایان به این بیماری مردان هستند، افزود: گروهای سنی جوان امروز بیشتر در معرض خطر بيماري ايدز بوده دربسیاری از مواقع فرد آلوده هیچ گونه علامتی مشاهده نكرده و فرد مبتلا به بيماري آگاهي ندارد.

سرپرست مرکز بهداشت و درمان ملایر ترس از بدنامی را از دیگر عوامل پنهان کردن بیماری ایدز در افراد مبتلا برشمرد و گفت: در این زمینه بسیاری از افراد مبتلا به بیماری ایدز در کشور شناسایی نمی شوند.

وی بیشترین عامل ابتلا به بیماری را در معتادان تزریقی به خاطر استفاده از سرنگ مشترک و افرادی که تماس جنسی و رفتارهای پر خطر کنترل نشده دارند بیان کردو گفت: راه هاي ديگر انتقال بيماري ايدز شامل استفاده از وسایل دندانپزشکی آلوده به ويروس ، وسایل برنده در آرایشگاهای غیر بهداشتی و غيره است.

سرپرست مرکز شبکه بهداشت و درمان ملایر با اشاره به اينكه انجام آزمایشات ایدز به صورت کاملا محرمانه انجام میشود، گفت: ایدز درمان قطعی ندارد و با استفاده از داروها و مشاوره های مختلف می تون از پیشرفت بیماری جلوگیری و به زندگی عادی ادامه داد.

ساریخانی در ادامه بر حمايت ازبیماران مبتلا از سوي مسئولين و مراكز بهداشتي درماني تاکید کرد و بیان داشت: در حال حاضر درواحد کلینیک مثلثی پزشک مجرب مشغول آزمایش های اولیه را از فرد گرفته و پس از تخشیص بیماری، درمان به طور دوره ای آغاز و داروها رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.

وی از شناسایی 80 نفر امبتلا به بیماری ایدز در ملایر خبر داد و گفت تاکنون 26 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در ملایر جان خود را از دست داده اند و بیماران شناسایی شده در حال حاضر تحت درمان قرار دارند و در این زمینه مشاوره نیز واحد کلینیکی مقابل تکیه امام رضا(ع) در ملایر فعال است.

سرپرست مرکز شبکه بهداشت و درمان ملایر با اشاره به اينكه مرکز کلینیک مثلثی ملایر هیچگونه محدودیت و مشکلی برای ارایه خدماتی چون مشاوره، درمان و دارو به بیماران ندارد، افزود: عدم پایبند بودن به مسائل دینی ، فقر ، عدم آگاهي فرهنگی، وجود وسایلی از جمله ماهواره و... موجب رشد این بیماری در جامعه شده است.

ساريخاني در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده با همکاری ارگانهای ملایر برای جلوگیری از بیماری ایدز در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این زمینه طرح دیده وری در شهرستان ملاير اجرا شده و شناسایی زندانیانی که مشکوک به این بیماری هستند، آغاز شده و آزمایش های لازم از آنها گرفته می شود.

ساریخانی با بيان اينكه بیماری ايدز در تماس های معمولی با فرد بیمار مانند روبوسی کردن، استفاده از لیوان مشترک ، تلفن و غيره منتقل نمی شود، اظهار داشت: همه مسئولان دراین زمینه باید با جدیت تلاش کنند.