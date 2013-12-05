تخریب 3 ساختمان به خاطر گودبرداری غیر اصولی

جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی با اعلام این خبر به مهر گفت: این حادثه ساعت 10 صبح پنج شنبه به سامانه 125 آتش نشانی تهران اطلاع داده شدکه ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 9 را به محل حادثه در میدان شهر ری اعزام کرد.
وی افزود: دریک قطعه زمینی به وسعت 500 مترمربع برای ساخت بنای جدید به عمق 6 مترگودبرداری شده بود که براثر سست شدن دیواره های خاکی جانبی محل گودبراری، ناگهان 3 ساختمان سه طبقه که درمجاورت این محل قرار داشت فروریخت.
ملکی ادامه داد: خوشبختانه درجریان این حادثه به علت نبودن ساکنان در داخل این ساختمانها که از واحد های موجود درآنها به عنوان اداری و پزشکی استفاده می شد، به هیچ کس آسیب جانی نرسید.
سخنگوی آتش نشانی اظهار داشت: امدادگران آتش نشانی با کسب اطلاعات در خصوص حضور نداشتن افراد دیگر در زیر آوار، محل را کاملا ایمن سازی کرده و سپس به منظور پشگیری از حوادث دیگر، در خصوص تردد نکردن افراد دراطراف این ملک، تذکرات ایمنی لازم را به ساکنین و مالکان ارائه کردند.
وی گودبرداری غیر اصولی را علل بروز این حادثه دانست و اضافه کرد: البته برای انجام تحقیقات بیشتر هم اکنون کارشناسان آتش نشانی تهران درحال بررسی آن هستند.
ملکی تصریح کرد: با شروع عملیات گود برداری در این محل کارشناسان آتش نشانی 3 بار این مکان را مورد بازدید قراردادند که با توجه به خطر ریزش ساختمان های اطراف دستور تخلیه این ساختمان ها در یک ماه گذشته به ساکنان داده شد.
