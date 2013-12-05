گچساران میزبان فوتسال ادارات کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود

اسماعیل پناهپوری به خبرنگارمهر گفت: این مسابقات ازصبح پنجشنبه با حضور هشت تیم از کارکنان ادارات استان آغاز می شود.

پناهپوری افزود: دراین مسابقات هشت تیم در دو گروه چهارتیمی با هم رقابت خواهندکرد و دو تیم برتر هرگروه راهی مرحله نیمه نهایی خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه این بازیها اظهار داشت: بازیهای گروه اول این مسابقات در گروه یک بین تیمهای تامین اجتماعی گچساران، مرکز بهداشت دهدشت، بانک ملی یاسوج و آموزش و پرورش دهدشت برگزار می شود.

پناهپوری تصریح کرد: در گروه دوم نیز تیمهای آموزش و پرورش استان، آموزش و پرورش بهمئی، آموزش و پرورش گچساران و راه وشهر سازی استان به مصاف هم خواهند رفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران بیان داشت: در دیدارهای روز اول تیمهای تامین اجتماعی گچساران با آموزش و پرورش دهدشت، آموزش و پرورش استان با راه وشهر سازی، مرکز بهداشت دهدشت با بانک ملی یاسوج و آموزش و پرورش بهمئی با آموزش و پرورش گچساران دیدار می کند.

پناهپوری افزود: تیم قهرمان به عنوان نماینده استان در مسابقات قهرمانی فوتسال کارکنان کشور حضور خواهد یافت.

وی یادآور شد: این مسابقات زیر نظر کمیته فوتسال کارکنان هیئت ورزشهای همگانی استان، اداره ورزش و جوانان شهرستان گچساران، هیئت فوتبال استان و میزبانی تامین اجتماعی گچساران برگزار می شود.