به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بخشعلی کامرانی صالح ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی‌بر خدمت جمعی و حرکت رو به جلوی کشور منوط به تامین امنیت و احساس آرامش دورنی جامعه است.

وی در ادامه ترویج مواد مخدر در جامعه را از سیاست‌های پشت صحنه استکبار دانست و اظهارداشت: دشمنان با این اقدام خود هدف سست کردن پایه‌های اخلاقی یک جامعه را دارند.

جانشین پلیس گیلان از دستگيري 21 نفر سارق و ولگرد در اجراي طرح پاکسازی نقاط آلوده در بندرانزلی خبرداد و گفت: در اجراي اظهار نگراني مردمي مبني‌بر تردد اشخاص ناهنجار در نقاط آلوده، طرح پاكسازي از نقاط آلوده و جرم خيز برای پيشگيري از وقوع جرائم با بهره گيري از نيروهاي زبده در اين شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی بيان داشت: در اجرای اين طرح 21 سارق سابقه دار و ولگرد دستگیر و با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.

صالح در ادامه با بيان اينكه پليس انزلي با تمام توان و تلاش سعی در حفظ امنیت مناسب و در خور شان همشهریان و مردم انزلی دارد از مردم اين شهرستان خواست در صورت علم و اطلاع از هنجار شكنان مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي اين شهرستان اطلاع دهند.

صحت عمل مامور وظيفه شناس در رشت

وی همچنین از صحت عمل مامور وظيفه شناس در رشت خبر داد و افزود: اكيپ گشت يگان امداد به سراكيپي استواريكم سيدجواد طلوعي و رانندگي گروهبانيكم ايمان عابدين‌پور در حين گشت زني در نقاط آلوده حوزه استحفاظي در محله معلولان به يك دستگاه خودروي پرايد با سه نفر سرنشين مشكوك بنابراین به جهت بررسي و رفع ظن به وي دستور ايست داده كه راننده خودروي مظنون بدون توجه به فرمان ايست از صحنه متواري مي شود.

جانشین پلیس گیلان اظهارداشت: اكيپ گشت با هماهنگي مركز و با رعايت جوانب احتياط پس از تعقيب و گريز پليس موفق به توقف اين خودرو شد و ضمن دستگيري متهمان در بازرسي از وسيله نقليه مقاديري مواد مخدر از نوع ترياك كشف و ضبط مي شود.

وي بيان داشت: استواريكم سيدجواد طلوعي كه سراكيپي گشت پليس را برعهده داشت حين انتقال سر نشينان خودرو به مقر انتظامي با پيشنهاد رشوه سه ميليون و 360 هزار ريال برای رهايي از قانون مواجه شده و ضمن امتناع مراتب را در حضور همكاران صورتجلسه و ضميمه پرونده آنان مي کند.

صالح اعلام داشت: متهمان با تشكيل پرونده و صورتجلسه رد رشوه برای سير مراحل به مقام قضايي معرفي شدند.

كاهش 54 درصدي فوت شدگان ناشي از تصادفات

جانشین فرماندهي انتظامي گيلان از كاهش 54 درصدي فوت شدگان ناشي از تصادفات خبر داد و گفت: توجه رانندگان به قوانين ترافيكي، اجراي طرح هاي ترافيكي، همكاري ساير سازمان هاي ذيربط با پليس راهور، آموزش رانندگان حمل و نقل عمومي، باري و مسافر را ازعلل كاهش تصادفات فوتي دانست.

وی با اشاره به اينكه متوفيان تصادف در آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از كاهش 54 درصدي بر خوردار بوده است، اظهارداشت: خود كنترلي از نتايج افزايش فرهنگ عمومي است و استمرار اين روند كاهش تصادفات را بدنبال خواهد داشت.

صالح بر لزوم فعاليت و تبليغ رسانه ها برای افزايش فرهنگ عمومي و آموزش مردم تاكيد كرد و بيان داشت: ارتقای فرهنگ خود كنترلي وظيفه همه مردم، مسئولان و دستگاه ها است.

وی همچنین تصادفات فوتي معابر درون شهري در آبان ماه سال جاري را شش فقره اعلام کرد و اظهار داشت: متاسفانه در اين حوادث چهار عابر پياده و دو راننده كشته شده اند.

جانشین پلیس استان در پايان از تمامي رانندگان وسايل نقليه خواست رعايت قوانين ترافيكي و سرعت مطمئنه در همه فصول به ویژه در فصل هاي پائيز و زمستان را بيشتر رعايت کنند.

كشف 2 تن چوب قاچاق در شهرستان شفت

وی همچنین از كشف دو تن چوب قاچاق در شفت خبر داد و افزود: ماموران پليس آگاهي اين شهرستان در اجراي گشت مشترك با نماينده منابع طبيعي شفت از يك واحد كارگاه چوب بري شخصي به هويت معلوم بازديد و مقدار دو تن چوب قاچاق از نوع توسكا كشف کرده كه در اين رابطه تعداد دو نفر متهم دستگير و با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي و سپس روانه زندان شدند.

صالح در ادامه از مردم اين شهرستان درخواست كرد با توجه به اينكه جنگل سرمايه ملي اين كشور بوده و قطع اشجار و قاچاق آن موجب ضربه زدن به اقتصاد كشور و سود جويي افراد متخلف است در صورت مشاهده اين گونه موارد مراتب را به پليس 110 اعلام کنند.

دستگيري 3سارق زور گير در سياهكل

وی اذعان داشت: سه سارق زورگير كه با يك دستگاه خودرو پژو پارس در سياهکل اقدام به زورگيري از خودرو هاي در حال تردد مي كردند، دستگير شدند.

جانشین پلیس گیلان افزود: كار آگاهان آگاهي در پي راهنمايي هاي شاکيان پرونده موفق به شناسايي زورگيران شده و در يک اقدام غافلگيرانه آنان را در مخفيگاهشان دستگير کردند.

وی با اعلام اينكه متهمان دستگير شده سه نفر بودند، اظهار داشت: متهمان در تحقيقات فني و پليسي در مقابل ادله و مستندات پليس به زور گيري از دو خودرو اعتراف کردند.