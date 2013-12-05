به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي در ديدار با موید اللامی، رئیس هیات مدیره خبرگزاری ملی عراق (نینا) و رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران این کشور و شفیق العبیدی، مدیرعامل خبرگزاری ملی عراق و هيئت بلند پايه رسانه‌اي از كشور عراق خاطرنشان كرد: در صورت نداشتن رسانه و يا داشتن رسانه‌هاي ضعيف و بي جاذبه، آينده را از دست خواهيم داد.

وي خاطرنشان كرد: گام نخست براي امت اسلامي آن است كه در باب رسانه به نظريه پردازي بر اساس اسلام دست بزند و سپس چارچوب هاي يك رسانه پويا، علمي، تكنيكي و مبتني بر ماهيت رسانه را شكل دهد.

رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس ادامه داد: آينده براساس اخبار و اطلاعات مبتني بر آگاهي انسان شكل مي‌گيرد و جهان اسلام هر چه ديرتر به اين سمت بيايد متحمل خسارت‌هايي بيشتري خواهد شد.

حجت الاسلام مبلغي خاطرنشان كرد: رسانه يك جنبه فطري و ريشه دار درون انسان است و آنچه امروز به عنوان رسانه اجتماعي بيروني مطرح است يك چيز عارضي نيست، بلكه ريشه در رسانه‌اي بودن انسان، تشنگي او براي كشف حقيقت، خبررساني و خبرگيري او دارد.

وي با اشاره به اينكه اسلام با جهاني شدن رسانه هيچ مخالفتي ندارد، گفت: اسلام رسانه را بازتابي از يك وضعيت فطري درون انسان مي بيند و نگاه آيات قرآني به رسانه و خبر، سخت گيرانه نمي باشد بلكه به دليل وجود ريشه‌هاي رسانه در فطرت انسان، اسلام آن را به صورت كلان و فعال مي پذيرد.

رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس ادامه داد: آنچه اسلام مي‌گويد مجموعه‌اي از قيود است كه اتفاقا، اين قيود در جهت پويايي رسانه ارائه شده اند، از آن جمله اينكه رسانه بايد بر اساس صدق، توليد اخبار و انديشه‌هاي صادق شكل بگيرد و از كذب و انديشه هاي سطحي و غيرمطابق با عمق اسلام اجتناب كند.

وي اظهار داشت: به همين جهت است كه آيه شريفه به مسلمانان دستور داده است تا به تبيّن در برابر خبر فاسق دست بزند كه اين نشان مي‌دهد بيان واقعيت و رسيدن به واقعيت در رسانه براي اسلام يك اصل است.

حجت الاسلام مبلغي گفت: نظريه اي وجود دارد كه هر چه در نهاد بشر به وديعت سپرده شده درون انسان باقي نمي ماند بلكه به مثابه عوامل و اسبابي هستند كه جامعه انساني، پديده هاي اجتماعي و تحركات داخل جامعه را شكل مي دهند، بر اساس اين نظريه، پيشرفت هاي بشر، همه ريشه در قابليت‌ها و ظرفيت هايي دارد كه درون انسان به وديعت سپرده شده اند.

وي ادامه داد: اگر پيشرفت در جامعه رخ دهد جنبه‌هاي فطري ديگر انسان لباس اجتماعي برتن خواهند كرد و گاهي ابعاد جهاني پيدا مي كند.

رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس با اشاره به آيه فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گفت: فجور و تقوا در درون انسان قرار داده شده است آنچه به عنوان فجور در جامعه وجود دارد ريشه آن بازتاب و انعكاسي از فجور الهام شده به انسان است كه اين نشان مي‌دهد وضعيت درواني انسان حتي ابعاد جهاني نيز پيدا مي كند.

وي ادامه داد: اسلام معتقد است كه اصالت باتقوا ست وانسان نهايتا به تقوا خواهد رسيد، به همين دليل در آيه شريفه، تقوا بعد از فحور قرار داده شده است و اين ، يعني نهايت سرنوشت بشر بر اساس تقوا رقم مي خورد.

حجت الاسلام مبلغی گفت: ممكن است فرصتهاي زيادي براي فجور پديد آيند ولي نهايتا اين تقوا است كه به سمت جهاني شدن پيش خواهد رفت، البته از ديدگاه اسلام، نبايد احازه دهيم فجوز به جامعه راه پيدا كند بلكه بايد راه انتقال تقوا به جامعه و برخورداري آن از ابعاد اجتماعي و جهاني گشوده شود.

بر اساس اين گزارش، موید اللامی، رئیس هیات مدیره خبرگزاری ملی عراق (نینا) و رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران این کشور و شفیق العبیدی، مدیرعامل خبرگزاری ملی عراق نيز در اين ديدار گزارشي از وضعيت رسانه هاي عراق ارائه دادند.

اين هيئت كه به دعوت رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به ايران سفر كردند با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، سخگوي وزارت امور خارجه و برخي ديگر از شخصيت‌ها ديدار كرد.

در حال حاضر حدود 80 روزنامه و بیش از 80 شبکه ماهواره ای عراقی مشغول به فعالیت هستند.