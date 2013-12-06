19 جشنواره بازی های سنتی، بومی و محلی در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی عصر پنجشنبه در نشست با روسای هیئت های ورزش های سنتی بومی و محلی سراسر استان در رودسر افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ها احیا کردن بازی های سنتی بومی و محلی و زنده نگهداشتن فرهنگ و آداب و رسوم اصیل گیلان است.

وی اظهارداشت: اکثر این جشنواره ها چند منظوره برگزار شده بطوری که ورزش های اصیل گیلانی مانند کشتی گیله مردی، سوارکاری، لافندبازی، قیش بازی، طناب کشی و بازی های سنتی و محلی دیگر به همراه اجرای موسیقی زنده محلی که ریشه در فرهنگ اصیل استان دارد در این جشنواره ها به اجرا در می آید ضمن اینکه در حاشیه این جشنواره ها لباس های محلی و نحوه پخت غذاها و نان های محلی نیز به نمایش گذاشته می شود.

مهدوی ادامه داد: برخی از این جشنواره ها در قالب جشن شکرگزاری محصولات برگزار شد که هدف از اجرای آن بجا آوردن شکر خداوند به جهت برداشت محصول در آن مناطق بود که در کنار آن بازی های بومی و محلی نیز به اجرا در آمد که همه این جشنواره ها با استقبال پرشور و چشمگیر مردم از همه سنین مواجه شده و موجبات شور و نشاط بین مردم را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به وجود دو هزار و 86 روستای بالای 20 خانوار در سطح استان گفت: تلاش می کنیم در این روستاها با کمک دهیاران شورای ورزشی آن روستا را فعال کرده و برنامه های ویژه ای برای برگزاری بازی های محلی از سوی شورای ورزشی روستاها با همکاری اداره ورزش و جوانان انجام گیرد و از این راه ضمن پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان روستاها، آنان را با فرهنگ اصیل گیلانی آشنا کرده و بازی های محلی که در حال فراموشی است را دوباره احیا کنیم.

رئیس هیئت ورزش های سنتی، بومی و محلی استان انجام کارهای فرهنگی مذهبی در روستاها مانند تعزیه خوانی در روستا و احیای فرهنگ های سنتی مذهبی را از دیگر برنامه های این هیئت دانست و افزود: تلاش می کنیم فرهنگ عزاداری های سنتی روستاها را دوباره احیا کنیم و در این راستا اقداماتی نیز صورت گرفته است.

وی همچنین از 10 مرحله اعزام تیم لافندبازی به مسابقات کشوری طی سال جاری خبر داد و گفت : لافندبازی از بازی های سنتی و اصیل گیلان است که این رشته ورزشی طرفداران زیادی دارد.

مهدوی همچنین از دریافت مجوز برگزاری جشنواره بازی های سنتی، بومی و محلی کشوری در استان خبر داد و افزود: این جشنواره طی سه ماهه چهارم سال جاری در دو رشته کشتی و چوپا با شرکت ورزشکارانی از استان های دیگر با میزبانی استان گیلان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش های سنتی، بومی و محلی گیلان همچنین از تلاش و پیگیری این هیئت جهت برگزاری مسابقات لیگ کشتی گیله مردی در طول سال در سطح استان خبر داد و افزود: در آینده نزدیک شاهد برگزاری لیگ کشتی گیله مردی در رده های مختلف سنی در سطح استان خواهیم بود.

وی در ادامه بر لزوم آموزش در سنین پایه کشتی گیله مردی برای زنده نگهداشتن این کشتی تاکید کرد و افزود: برنامه ریزی هایی برای آموزش مربی و داور کشتی گیله مردی پیش بینی شده و با همکاری و تلاش پیشکسوتان کشتی گیله مردی، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی این رشته ورزشی اصیل، جذاب و پرطرفدار استان خواهیم بود.