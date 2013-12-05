۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۵

حجت الاسلام نورمحمدی:

1200 طلبه خواهر در مدارس علمیه لرستان تحصیل می‌کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر سابق حوزه علمیه خواهران استان لرستان از تحصیل هزارو 200 طلبه خواهر در مدارس علمیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورمحمدی ظهر پنج شنبه در مراسم معارفه مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران استان در سخنانی اظهار داشت: حوزه علمیه خواهران استان پیش از این کمتر از 400 نفر طلبه داشت که در حال حاضر این رقم به هزار و 200  نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: همچنین در این زمینه 6 مدرسه علمیه جدید در استان راه اندازی شده و در حد توان خود زمینه را برای تحصیل طلبه های خواهر فراهم کردیم.

مدیر جدید حوزه های علمیه خواهران استان لرستان نیز این مراسم ضمن سخنانی گفت: رسالت حوزه های علمیه چه خواهران و چه برادران سنگین است.

حجت الاسلام حسنی عنوان کرد: قبل از انقلاب به حضور خواهران در حوزه های علمیه توجه نشده و اصلا حوزه برای خواهران نداشتیم  اما در حال حاضر 17 سال است که حوزه علمیه خواهران تاسیس شده و فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: تربیت فرزندان در جامعه به عهده مادران است و اگر مادران ما بخواهند فرزندان خوبی تربیت کنند باید با معارف اسلامی آشنا باشند.

مدیر جدید حوزه های علمیه خواهران استان لرستان یادآور شد: امیدواریم با حمایت ویژه نماینده ولی فقیه در استان در راستای ارتقای سطح علمی، پژوهشی و فرهنگی طلاب حرکت کنیم زیرا در استان لرستان ظرفیت های خوبی در این بخش وجود دارد که لازم است ساماندهی شود.
 

