به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورمحمدی ظهر پنج شنبه در مراسم معارفه مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران استان در سخنانی اظهار داشت: حوزه علمیه خواهران استان پیش از این کمتر از 400 نفر طلبه داشت که در حال حاضر این رقم به هزار و 200 نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: همچنین در این زمینه 6 مدرسه علمیه جدید در استان راه اندازی شده و در حد توان خود زمینه را برای تحصیل طلبه های خواهر فراهم کردیم.

مدیر جدید حوزه های علمیه خواهران استان لرستان نیز این مراسم ضمن سخنانی گفت: رسالت حوزه های علمیه چه خواهران و چه برادران سنگین است.

حجت الاسلام حسنی عنوان کرد: قبل از انقلاب به حضور خواهران در حوزه های علمیه توجه نشده و اصلا حوزه برای خواهران نداشتیم اما در حال حاضر 17 سال است که حوزه علمیه خواهران تاسیس شده و فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: تربیت فرزندان در جامعه به عهده مادران است و اگر مادران ما بخواهند فرزندان خوبی تربیت کنند باید با معارف اسلامی آشنا باشند.

مدیر جدید حوزه های علمیه خواهران استان لرستان یادآور شد: امیدواریم با حمایت ویژه نماینده ولی فقیه در استان در راستای ارتقای سطح علمی، پژوهشی و فرهنگی طلاب حرکت کنیم زیرا در استان لرستان ظرفیت های خوبی در این بخش وجود دارد که لازم است ساماندهی شود.

