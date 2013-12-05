حیات صنعت در گرو توسعه/ آماده هرگونه اقدام فنی برای کاهش آلودگی صنعت فولاد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر بهرام سبحانی پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سابق و جدید فولادمبارکه اظهار داشت: کارخانه‌ای که امروز به عنوان غول فولادی منطقه مطرح است حاصل زحمت افراد بسیاری است که در ابتدا این مجموعه را از هرمزگان به اصفهان انتقال دادند.

وی افزود: این کارخانه در طول 30 سال فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است به گونه ای که سنگ بنای بنیان آن در در دوران جنگ تحمیلی گذاشته شد و در این دوران خدمات مختلفی از اعزام نیرو به جبهه ها و پشتیبانی های فنی و مهندسی از نیروها را برعهده داشت.

مدیرعامل جدید فولاد مبارکه با بیان اینکه با توقف توسعه مرگ صنعت فولاد فرا می رسد، بیان داشت: منحنی توسعه جهانی هرگز توقف نکرده و با رقم های نجومی در حال پیشرفت است بنابراین صنعتی چون فولاد مبارکه نیز نمی تواند خود را از این روند جهانی مستثنی کند.

وی با بیان اینکه صنعت فولاد باید به شکل هدف گذاری شده حرکت کند، ادامه داد: به طور طبیعی در راه توسعه محدودیت ها و گلوگاه هایی وجود دارد که لازم است با سرمایه گذاری صحیح این گلوگاه ها را برای رسیدن به توسعه رد کنیم.

سبحانی با اشاره به اینکه نباید برای توسعه های افقی محدویت منابع تعریف شود، ابراز داشت: ممکن است ما برای تامین یکی از منابع خود نیازمند استفاده از ظرفیت‌های ملی و یا فراملی باشیم و لازم باشد به طور مثال از معادنی در خارج از کشور سنگ آهن خود را تامین کنیم.

بازار داخلی نباید مانع صادرات فولاد شود

سبحانی با اشاره به لزوم توجه به بازارهای خارجی تصریح کرد: بازار داخلی نباید مانع صادرات صنعت فولاد شود چرا که توجه صرف به بازهای داخلی می تواند برای صنعت فولاد آسیب زا باشد و بهتر است به شکلی برنامه ریزی کنیم که خود مسئولان فولاد واردات و صادرات کالاها را مدیریت کنند.



وی با اشاره به اینکه کارخانه فولاد مبارکه امانت دار اموال مردم است و باید در مدیریت منابع دقت کند ، تصریح کرد: این تقاضا را از سهامداران شرکت فولاد داریم که برای دریافت سود خود تحمل داشته باشند تا از این منبع برای طرح های توسعه ای استفاده شود.

سبحانی با بیان اینکه تهیه حجم عظیم از فولاد به یقین آلودگی هایی به همراه دارد گفت: البته این مسئله در حد استاندارد است چرا که تمام سرمایه های لازم برای کنترل آلاینده ها را به کار برده ایم و از این پس از هر گونه اقدام فنی که به کاهش آلودگی کمک کند فروگذار نخواهیم کرد.

وی اضافه کرد: اگر برخی به دنبال این باشند که به هر شکلی فولاد را وارد لیست صنایع آلاینده کنند دیگر نمی توانیم به اتحادیه اروپا جنس صادر کنیم چرا که با شرکت هایی رقابت داریم که تمام سرمایه گذاری های لازم برای حفظ محیط زیست را کرده اند.



