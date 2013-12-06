علاقه به روحانیت در قلب مردم ریشه دارد/ پیام آیت الله محفوظی به مناسب در گذشت حجت الاسلام عباسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیمی عصر پنجشنبه در سومین روز درگذشت حجت الاسلام رحیم عباسی رئیس حوزه علمیه لنگرود در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، افزود: هدف از بعثت پیامبران رهاندن مردم از ظلمت ها و تاریکی ها و هدایت آنها به سوی حق و حقیقت و نورانیت است.

وی اذعان داشت: هر جامعه ای که از نعمت کتاب آسمانی و پیامبر الهی محروم باشد در تاریکی محض است.

این استاد حوزه علمیه همچنین با تصریح بر اینکه جوامع غربی از قبیل اروپا و آمریکا با تمام ظاهر متمدنانه و پیشرفته خود سرشار از ظلم و جور است، گفت: غرب امروز ظلم خود را تحت عناوین مقدس و عوام فریبانه به جهان بشری تحمیل می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فلسفه غیبت امام مهدی (عج) ندانستن قدر و منزلت ولایت است، یادآور شد: جامعه بدون امام می میرد و جامعه ای که مرده رشد ندارد.

در ادامه این مراسم پیام تسلیت آیت الله محفوظی از سوی حجت الاسلام احمدی از علمای قم قرائت شد، در این پیام آمده است: ایشان عالمی زحمت کشیده دلسوز و ارادتمند اهل بیت (ع) و روحانی پرهیزکار و فداکار بود که تمام اوقات خود را صرف تربیت طلاب کرد.

حجت الاسلام عباسی سنبل اخلاق نبوی و فضایل انسانی و یک روحانی مردم مدار بود، فقدان ایشان بر حوزه علمیه، خانواده، استادان، طلاب و مردم متدین لنگرود تسلیت باد.