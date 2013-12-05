مهرام برنده آخرین بازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای مهرام تهران و افرا خلیج فارس آخرین دیدار از هفته هفتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور بود که امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و با برتری شاگردان مصطفی هاشمی به پایان رسید. آنها در این بازی با نتیجه 73 بر 57 به برتری دست یافتند.
تیم مهرام در حالی موفق به شکست افرا خلیج فارس شد که تا پیش از این هفته بدون باخت در صدر جدول ردهبندی قرار داشت. بازیکنان این تیم با کسب هفتمین پیروزی متوالی خود جایگاهشان در صدر جدول ردهبندی تثبیت کردند.
در هر صورت با پیروزی مهرام و شکست افراخلیج فارس که سومین شکست این تیم به حساب میآمد، هفته هفتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به پایان رسید. در دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات تیمهای پتروشیمی، ذوبآهن و دانشگاه آزاد موفق به شکست حریفان خود شدند. ماهان شکست خورد ضمن اینکه نیروی زمینی خود به اولین برد خود دست یافت.
