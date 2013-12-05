مخالفت باشگاه الطلبه با حضور جاسم کرار در تبریز/ بلیت تراکتورسازی سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک فعلی تیم فوتبال الطلبه هنوز مجوز حضور در تبریز و عقد قرارداد با تیم تراکتورسازی را از باشگاه عراقی اخذ نکرده است.

جاسم کرار که قرار بود فردا جمعه به تبریز بیاید و قرارداد رسمی خود را با تراکتورسازان منعقد کند، با ممانعت باشگاه الطلبه روبه رو شده است.

در این خصوص محمد علویی مدیر روابط عمومی باشگاه تراکتورسازی اعلام کرد که این باشگاه حتی بلیت عزیمت جاسم کرار به تبریز را تهیه کرده بود تا این بازیکن فردا با سرخپوشان قرارداد ببندد اما مخالفت باشگاه الطلبه، مانع از حضور شماره 13 سابق تراکتورسازی در تبریز شده است.

گفته می شود کرار با 11 روز تاخیر به تبریز خواهد آمد تا با تراکتورسازان قرارداد ببندد. همچنین شنیده ها حاکی از آن است که این بازیکن عراقی برای بازی در مدت زمانی کمتر از نیم فصل برای تراکتورسازی، مبلغ قابل توجهی درخواست کرده که مورد موافقت باشگاه قرار گرفته است.

