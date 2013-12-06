آشنایی با برزیلی مسافر تبریز/ فیلم "پیمپائو" نظر جلالی را جلب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "رودریگو پیمپائو" هافبک مهاجم تیم فوتبال آمریکانای برزیل مورد توجه مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز قرار گرفته است.

این بازیکن 26 ساله که به عوض کردن فصل به فصل تیم های باشگاهی خود عادت دارد، تاکنون در هفت تیم باشگاه توپ زده است.

پیمپائو پیش از پیوستن به تیم آمریکانای برزیل، در تیم های واسکادوگاما، پارانانزه و پونته پرتا برزیل بازی کرده بود. این بازیکن یک متر و 78 سانتی همچنین در دو سال گذشته، در تیم های باشگاهی شرق آسیا نیز

سابقه توپ زدن داشته است. سرزو اوزاکای ژاپن و سوان سامسونگ کره جنوبی، تیم هایی هستند که این بازیکن برزیلی عضو آنها بود.

پیمپائو که پست بازی اش هافبک – مهاجم است در 11 بازی خود برای تیم سرزو اوزاکا، سه بار موفق به گلزنی شد.

به گفته مجید جلالی سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز، کار انتقال این بازیکن برزیلی به تبریز طی یکی، دو هفته آینده انجام خواهد شد. جلالی فیلم بازی این بازیکن را دیده و به گفته وی، پیمپائو می تواند به تیم تراکتورسازی کمک کند.

همچنین یک بازیکن اهل کشور اسلواکی نیز قرار است در تمرینات تیم تراکتورسازی شرکت کند.

