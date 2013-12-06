100 شبکه نیکوکاری در کشور ایجاد شد

سید محمد علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به راه اندازی ایجاد 100 شبکه نیکوکاری در مساجد سطح کشور، رسیدگی به امور افراد نیازمند که در حاشیه این مساجد زندگی می کنند را یکی از اهداف اصلی راه اندازی این شبکه ها ذکر کرد.

وی به برنامه ها و فعالیت های فرهنگی در کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره داشت و افزود: 400 هزار دانش آموز و 100 هزار دانشجو تحت پوشش این نهاد هستند که در طول سال از خدمات و فعالیت های ارائه شده بهره مند می شوند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) یادآور شد: 100 خوابگاه و 20 اردوگاه در کشور تحت نظارت این نهاد قرار دارند.

هاشمی گفت: امسال 40 هزار دانش آموز از برنامه های فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استفاده کردند.