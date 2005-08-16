نخستين جشنواره فيلم شهر اواخر شهريور ماه امسال برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، در نشست خبري كه صبح امروز با حضور سيد عليرضا سجاد پور به عنوان دبير جشنواره و خبرنگاران رسانه هاي مختلف كشور برگزار شد، وي ضمن اعلام اين خبر گفت: اين جشنواره از 27 تا 29 شهريور ماه امسال برگزار مي شود و هدف از برگزاري جشنواره آموزش و گسترش اخلاق شهروندي و فرهنگ شهري در جامعه است. شهرداري تهران به عنوان بخش مديريتي ابر شهر تهران با استفاده از سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران به عنوان بازوي اجرايي خود سعي دارد تا در خصوص مساله مديريت شهري دست به تلاش بزند كه حاصل اين تلاش ارتقا سطح زندگي شهروندان است و مي تواند به شرايط زيستي ساكنان تهران كمك كند.









وي در ادامه خاطر نشان كرد: سينما مهمترين، موثرترين و قوي ترين وسيله بياني جهان معاصر به شمار مي رود. در حال حاضر آموزش و تعميق فرهنگي شهرنشيني يكي از نيازهاي كلان شهر تهران به حساب مي آيد و سينما مي تواند ترويج دهنده اين مساله باشد. ما فكر مي كنيم با برگزاري اين جشنواره مي توانيم نظر مديران سينمايي و سينماگران به سمت اين مساله جلب كنيم. يعني به عقيده من در هر مساله اي بايد ابتدا جريان سازي شود، سپس ظرفيت سازي ودر نهايت فرهنگ سازي صورت بگيرد. برگزاري جشنواره مي تواند راهي براي رسيدن به فرهنگ سازي در زمينه مسايل شهري و شهرنشيني باشد.

سجاد پور به جشنواره و بخش هاي مختلف آن اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران از 15 سالن سينماي فعال برخوردار است و در نظر دارد تا اين تعداد سالن را به 20 سالن برساند. ما اين جشنواره را در 7 سالن سينماي فرهنگسراهاي مختلف تهران در نقاط مختلف شهر برگزار مي كنيم كه فرهنگسراهاي هنر ( ارسباران ) با 300 صندلي، قانون ( ابن سينا ) با 200 صندلي، طبيعت ( اشراق ) با 400 صندلي، دانشجو ( شفق ) با 300 صندلي، جوان ( خاوران ) با 350 صندلي و سالن سينما تراس چاپلين با 350 صندلي و سالن مبارك با 200 صندلي در فرهنگسراي بهمن تا اين لحظه براي نمايش فيلم هاي اين جشنواره تعيين شده اند.







دبير جشنواره فيلم شهر در ادامه يادآور شد: فيلم هاي شركت كننده در جشنواره امسال مي توانند در قالب هاي سينمايي، مستند، كوتاه، انيميشن ( تا 30 دقيقه )، پويا نمايي ( انيميشن ) و فيلم هاي يك دقيقه اي ارايه شوند كه هر كدام در بخش مسابقه به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرند. در جشنواره امسال دو بخش ويژه نمايش فيلم هاي مستند تهران قديم و مروري بر آثار يك فيلمساز ممتاز نيز وجود دارد كه در اين بخش آثار سينمايي فيلمسازي كه به پيشينه و وضعيت كنوني تهران پرداخته باشد، مرور و بازبيني مي شود. امسال در نخستين دوره برگزاري جشنواره با توجه به كمبود وقت فيلم هاي مرحوم علي حاتمي در بخش ويژه مورد بررسي و بازنگري قرار مي گيرد.

سجادپور با اشاره به اينكه سال آينده جشنواره تغييراتي خواهد داشت، توضيح داد: امسال جشنواره به صورت ملي برگزار شد. اما بدون شك از سال آينده اين جشنواره بين المللي خواهد شد و آثار فيلمسازان ديگر كشورهاي جهان هم در جشنواره پذيرفته مي شود. تاكنون 25 فيلم از كارگردان هاي مختلف كشور به دبيرخانه جشنواره رسيده است و مهلت ارسال فيلم ها اول شهريور ماه امسال تعيين شده است.

لازم به توضيح است، اولين جشنواره فيلم شهر به همت موسسه توسعه تصوير شهر و سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران برگزار مي شود. شهر- شهروند - مديريت شهري، شهر - حركت - حمل و نقل، شهر- اقتصاد - توليد - اشتغال، شهر - محله - خانواده، شهر - دانش - آموزش، شهر- هويت فرهنگي - نمادها - آيين ها - مفاخر، شهر- امنيت - ايمني - آرامش، شهر - ارتباطات - فن آوري اطلاعات، شهر - سلامت - محيط زيست، شهر - آسيب هاي اجتماعي، شهر - همبستگي و مشاركت موضوع هايي هستند كه فيلمسازان بايد آثار خود را بر اساس اين مضامين تهيه و به دفتر جشنواره ارسال كنند.