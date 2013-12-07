نسل جدید USBهای باریکتر در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رابط جدید که تایپ – سی (Type-C) نام دارد و انتظار می رود که ویژگیهای آن تا اواسط سال 2014 نهایی شود.

هنوز تصویری از این رابطهای جدید وجود ندارد اما اندازه Type-Cحدود اندازه یک میکرو یو اس بی شبیه رابط لایتنیگ شرکت اپل است که می توان از هر دو طرف آن را به دستگاه وصل کرد، به عبارت دیگر تلاشهای ناامیدانه کاربران برای درست وصل کردن یو اس بی به دستگاه قطع خواهد شد.

برد ساندرز رئیس گروه پروموتر یو اس بی نسخه 3.0 اظهار داشت که Type-C طراحی را به گونه ای از نظر اندازه و کارایی متحول کرده است که برای شارژ و انتقال اطلاعات در آینده خود را با شرایط جدید تطبیق می دهد. Type-C می تواند عرصه را برای عرضه یک کلاس بسیار باریک از دستگاه های مختلف از تلفن تا تبلت، لپ تاپ تا رایانه های شخصی باز کند. این صنعت جدید رابطهای باریک که اطلاعات، توان برقی و تصویر را ارائه می کند تنها رابطی است که تمام دستگاه ها از آن استفاده خواهند کرد.

از آنجا که Type-C یک رابط کاملا جدید خواهد بود گروه پروموتر یو اس بی نسخه سوم ویژگیهایی برای آداپتورها و کابلها عرضه می کند تا یو اس بی هایی که تعداد آنها بی شمار است به صورت ناگهانی بلااستفاده نشوند.

نیاز برای عرضه یک پورت یو اس بی جدید چندی است که در صنعت فناوری مورد توجه قرار گرفته است.