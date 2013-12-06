به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی شامگاه پنجشنبه در کنفرانس خبری قبل از مسابقه تیم های فوتبال نفت تهران و صبای قم که در باشگاه صبا برگزار شد، اظهار داشت: شرایطی که در حال حاضر دو تیم در جدول رده بندی لیگ برتر از آن برخوردار هستند حاکی از حساسیت و سختی این دیدار دارد.

وی اضافه کرد: تیم ما در حال حاضر در مکان دوم جدول رده بندی تنها تفاضل گل کمتری نسبت به تراکتورسازی دارد و هدفمان این است که از مسابقه خارج از خانه برابر صبای قم سه امتیاز را بگیریم و به روند رو به رشدی که در مسیر آن قرار گرفته ایم ادامه بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران عنوان داشت: ما در بازی نیم فصل اول لیگ امسال در خانه خودمان به صبای قم باختیم و یکی از انگیزه های ما جبران آن باخت است، ما در لیگ امسال یک هدف بزرگ دیگر هم داریم و آن قرار گرفتن در جمع تیم هایی که در پایان به لیگ قهرمانان آسیا می روند.

وی در پاسخ به اینکه آیا نفت تهران در این دیدار بازیکن محروم یا مصدومی هم دارد یا خیر؟ ابراز داشت: ما در این دیدار تنها حسین ابراهیمی را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداریم ولی دیگر نفرات ما در اوج آمادگی هستند، ضمن اینکه خوشبختانه بازیکن محروم در تیم ما نیست.

گل محمدی که فصل گذشته به مدت 9 هفته سرمربی تیم فوتبال صبای قم در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور بود، در پایان اظهار امیدواری کرد که هر دو تیم بازی خوب و جوانمردانه ای را به نمایش بگذارند و هر تیمی که استحقاق پیروزی را دارد به نتیجه لازم دست یابد.

لازم به ذکر است: بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، به قضاوت البرز حاجی پور قرار است دیدار تیم های صبای قم و نفت تهران در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال ساعت 15 روز جمعه پانزدهم آذر در ورزشگاه یادگار امام راحل قم به انجام برسد.